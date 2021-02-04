Чт, 4.02.2021
Ущерб был невообразимым, и он сильно повлиял на повседневную жизнь всех нас. Индрек Касела
Индрек Касела
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Министр внутренних дел о расследовании гибели парома «Эстония»: хочу, чтобы близкие обрели душевный покой
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Министр внутренних дел о расследовании гибели парома «Эстония»: хочу, чтобы близкие обрели душевный покой

Кристиан Яани. ФОТО: Mihkel Maripuu

Новый министр внутренних дел Кристиан Яани сказал Postimees, что в правительстве идут обсуждения, продолжит ли наша страна расследование гибели парома «Эстония».

«Предыдущее правительство признало, что необходимо провести открытое и всестороннее расследование. Я как бывший полицейский скажу, что если есть какие-то подозрения, то, конечно, их нужно развеять», - отметил Яани.

Родственники погибших и пострадавших хотят, чтобы была создана независимая комиссия. По словам Кристьяна Яани, правительство обсуждало и эту тему: «Если остаются подозрения, то ими надо заниматься. Как мы поступим дальше? Мне кажется, мы должны быть открыты к новому расследованию и вовлечены в него. Я хочу, чтобы близкие обрели душевный покой».

Министр внутренних дел считает маловероятным, что Эстония отдаст Швеции ведущую роль в расследовании гибели «Эстонии». «Я в это не верю. Посмотрим, что будет в правительственном кабинете. Родственники должны быть привлечены, Финляндия и Швеция, конечно, тоже. Если есть подозрения, то, безусловно, надо сделать так, чтобы их больше не было», - подчеркнул он.

Бывший министр внутренних дел Алар Ланеман сказал Reporter, что, по его мнению, одного лишь погружения к остову будет недостаточно: чтобы узнать правду, судно нужно поднять с морского дна. «Я не большой специалист, чтобы сказать, как и какими способами можно это сделать», - прокомментировал Яани.

Смотрите интервью с новым министром внутренних дел целиком здесь.

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