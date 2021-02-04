Эстонские эксперты рекомендуют вакцину AstraZeneca лицам до 70 лет

Поскольку данных об эффективности AstraZeneca в случае пожилых людей недостаточно, а исследования в этой целевой группе все еще продолжаются, Европейское агентство по лекарственным средствам оставило открытым верхний возрастной предел для использования вакцины - он будет определяться каждой страной самостоятельно.

Помогает предотвратить тяжелое протекание болезни

Экспертная комиссия объяснила, что, как показывают клинические испытания, AstraZeneca эффективна в предотвращении тяжелых случаев Covid-19 и у нее нет никаких отличий от других вакцин, разрешенных в ЕС.

«AstraZeneca на 60 процентов эффективна в предотвращении симптоматических случаев, что означает, что вакцинация предотвращает симптоматические случаи по крайней мере в шести из десяти случаев», - отмечает экспертная комиссия.

Как и в случае с другими вакцинами от коронавируса, исследования вакцины AstraZeneca не дают достаточной информации о том, помогает ли она предотвратить бессимптомные инфекции.

Вакцинироваться можно и дома

Исходя из свойств вакцины AstraZeneca, комиссия рекомендует интервал между двумя дозами от 4 до 12 недель. Комиссия считает, что восемь недель - оптимальное время, поскольку это позволяет ввести вторую дозу до 12 недели (максимальное время длявведение второй дозы), если вторую дозу приходится отложить по какой-либо причине.

Люди, которые не могут прийти вакцинироваться в центр семейной медицины из-за инвалидности или по другой связанной с состоянием здоровья причине, могут быть вакцинированы AstraZeneca дома.

«Невозможно транспортировать на дом вакцины Pfizer/BioNTech и Moderna, вакцина AstraZeneca имеет несколько более мягкие условия хранения, и этой вакцину можно вакцинироваться и дома», - объяснила комиссия.

По имеющейся информации, первая партия вакцины AstraZeneca прибудет в Эстонию 7 февраля и будет содержать 7200 доз .