RMK приобрел у частных владельцев 29 объектов недвижимости, находящихся под охраной

RMK заключает договоры о приобретении в собственность государства земель, имеющих природоохранную ценность, уже с июня 2018 года. Чтобы найти необходимые источники финансирования для приобретения земель, RMK продает одиночные земельные участки, отделенные от других государственных земель, а также земельные участки, расположенные между застроенными участками или не имеющие доступа.

«На приобретаемых RMK участках действует порядок охраны, который серьезно ограничивает возможности ведения лесного хозяйства на лесных землях, находящихся в частной собственности. RMK приобретает находящуюся под защитой недвижимость, чтобы, с одной стороны, освободить владельцев частных лесов от строгих ограничений, усложняющих землепользование, а с другой стороны, чтобы обеспечить сохранение на этих территориях природных ценностей. В 2020 году мы приобрели заповедники на сумму 2,9 миллиона евро», – сказал главный лесничий RMK Андрес Сепп.

По состоянию на 1 февраля нынешнего года в очереди на приобретение земли в государственную собственность было 107 заявок. Информация об очереди доступна всем на сайте Министерства окружающей среды.

Если порядок охраны в значительной мере ограничивает целевое использование территории, то недвижимость, которая содержит одиночный охраняемый природный объект или находится в охраняемой зоне, заповедной зоне или месте постоянного обитания, приобретается государством на основании соглашения с владельцем участка за цену, соответствующую стоимости недвижимого имущества. Значительным ограничением является, например, полный запрет на вырубку в лесу.

Для этого землевладелец должен подать заявление в Департамент окружающей среды, который оценит, действительно ли целевое использование продаваемой государству земли в значительной степени ограничено, после чего направит подготовленные материалы в Министерство окружающей среды для принятия решения.