Полиция: нападение на профессора Тальвинга, возможно, было заранее спланировано
Вчера вечером около 19 часов незнакомец облил неизвестной жидкостью главврача Северо-Эстонской региональной больницы профессора Пеэпа Тальвинга, который в это время садился в свою машину на парковке Северо-Эстонской региональной больницы в Мустамяэ. Злоумышленник затем убежал. «Предварительная информация дает основания полагать, что нападение не было случайным, т.е. преступник ждал жертву и был готов к нападению», - сказал глава уголовного бюро Пыхьяской префектуры Урмет Тамбре, слова которого приводит Postimees.