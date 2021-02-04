Полиция: нападение на профессора Тальвинга, возможно, было заранее спланировано

Урмет Тамбре подтвердил Postimees, что на Пеэпа Тальвинга напали с неизвестной жидкостью. «Пострадавший также обнаружил, что шина его автомобиля была проколота», - сказал Тамбре.

Для установления личности подозреваемого будут изучены материалы камер видеонаблюдения; жидкость, использованная для нападения, отправят на экспертизу. Для расследования случившегося полиция и прокуратура возбудили уголовное дело по разделу об угрозах. Полиция приступила к выяснению обстоятельств происшествия.

«В настоящее время нам неизвестен мотив этого нападения, потому что мы все еще работаем над установлением личности этого человека», - сказал Тамбре.

Полиция подтвердила, что важность работы властей в таких случаях заключается не только в том, чтобы поймать злоумышленника, но и в создании уверенности и безопасности, которые необходимы ученым и должностным лицам для принятия в случае необходимости сложных решений, чтобы остановить коронавирус.