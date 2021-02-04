Чт, 4.02.2021
Ущерб был невообразимым, и он сильно повлиял на повседневную жизнь всех нас. Индрек Касела
Индрек Касела
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  • Полиция: нападение на профессора Тальвинга, возможно, было заранее спланировано
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Полиция: нападение на профессора Тальвинга, возможно, было заранее спланировано

Põhja prefektuuri kriminaalbüroo juht Urmet Tambre. ФОТО: Mihkel Maripuu/Postimees Grupp

Вчера вечером около 19 часов незнакомец облил неизвестной жидкостью главврача Северо-Эстонской региональной больницы профессора Пеэпа Тальвинга, который в это время садился в свою машину на парковке Северо-Эстонской региональной больницы в Мустамяэ. Злоумышленник затем убежал. «Предварительная информация дает основания полагать, что нападение не было случайным, т.е. преступник ждал жертву и был готов к нападению», - сказал глава уголовного бюро Пыхьяской префектуры Урмет Тамбре, слова которого приводит Postimees.

Урмет Тамбре подтвердил Postimees, что на Пеэпа Тальвинга напали с неизвестной жидкостью. «Пострадавший также обнаружил, что шина его автомобиля была проколота», - сказал Тамбре.

Для установления личности подозреваемого будут изучены материалы камер видеонаблюдения; жидкость, использованная для нападения, отправят на экспертизу. Для расследования случившегося полиция и прокуратура возбудили уголовное дело по разделу об угрозах. Полиция приступила к выяснению обстоятельств происшествия.

«В настоящее время нам неизвестен мотив этого нападения, потому что мы все еще работаем над установлением личности этого человека», - сказал Тамбре.

Полиция подтвердила, что важность работы властей в таких случаях заключается не только в том, чтобы поймать злоумышленника, но и в создании уверенности и безопасности, которые необходимы ученым и должностным лицам для принятия в случае необходимости сложных решений, чтобы остановить коронавирус.

«Каждый имеет право на собственное мнение и оценку, но инакомыслие никогда не оправдывает нападение на другого человека», - отметил Тамбре. 

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