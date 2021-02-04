Боррель: ЕС и Россия должны отказаться от негативной риторики

"Наши отношения ухудшались на протяжении последних десяти лет, в особенности после незаконной аннексии Россией Крыма и Севастополя в 2014 году, и характеризуются отсутствием доверия. Сегодня по сути дела мы воспринимаем друг друга, скорее, как соперников и конкурентов, а не как партнеров", - сказал он.

При этом дипломат подчеркнул: "Тем не менее, наши каналы связи остаются и должны оставаться открытыми. Однако, они не всегда используются в полной мере".

"Напротив, мы говорим больше друг о друге и как будто на разных языках, что только усугубляет недоверие и мало способствует преодолению вызовов в наших отношениях. Отказ от негативной риторики стал бы хорошим началом честного и прямого обмена мнениями между ЕС и РФ, что становится все более необходимым, когда отношения далеко не удовлетворительны", - сказал Боррель.

Он отметил, что у Евросоюза и России есть существенные разногласия в том, что касается конфликтов непосредственно у границ ЕС - от Украины и Белоруссии до Ливии и Сирии, а также что касается прав и основополагающих свобод человека.