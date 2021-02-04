Артемий Троицкий о том, как протест в музыке снова стал признаком современности

Герои тех времён (Макаревич, БГ, Шевчук, Вася Шумов, Михаил Борзыкин, Вадим Демидов) прекрасны и сейчас: в нынешние крутые времена у них заработало второе дыхание, и спасибо Путину за это. Причём заметьте: в годы «перестройки&гласности» можно было говорить если не о конъюнктуре, то, по крайней мере, о «ветре в паруса». Сегодняшние же песни сопротивления - это стопроцентное диссидентство, не сулящее артистам ничего, кроме неприятностей, палок в колёса и денежных пролётов. Музыкантов - и молодых, и заслуженных - это явно не пугает: благо, что по сравнению с советскими временами пространство альтернативного культурного подвижничества невероятно расширилось за счёт глобальной сети.

Такого изобилия «антисистемных» песен у нас не было даже в славные восьмидесятые

Задний бампер являет картину менее вдохновенную, а местами просто смешную. Мейнстрим запутинской артбригады - телепопса. Немолодые, по большей части бездарные артисты, чья популярность насаждается и подогревается исключительно телевидением. Преисполненные благодарности начальству, эти дамы и господа (Валерия, Газманов, Басков, Бабкина, Гурцкая, Денис Майданов какой-то) говорят и поют то, что велит им сердце-кошелёк. Любопытно, что «говорят» чаще, чем «поют»: все попытки запуска пропаган-хитов, типа «Такого, как Путин» или «Я забиваю сваю» (про Крымский мост) позорно провалились, и во избежание атак тухлых помидоров звёзды эстрады предпочитают не петь про любимого лидера и его деяния, а только умилённо высказываются в интервью и агитроликах. Характерно и то, что поп-звёзды того же формата, но обладающие реальной популярностью и экономически независимые (Лепс, Ваенга, Стас Михайлов), несмотря на заигрывания властей ведут себя «нейтрально». Насколько «телепузики» искренни в своей восторженности - судить не берусь. Полагаю, это вопрос не только моральных устоев, но и умственных способностей.

Если гуттаперчевые мастера культуры на госдотации - явление традиционное, продолжение генеральной «кобзоновской» линии с советских времён, то после 2014 года в музыкальной подвластной партии появилась новая экзотическая фракция: рокеры-расстриги и рэперы по вызову. Дорожку тут проторил Вадим Самойлов (экс-»Агата Кристи»), прикормленный ещё приснопамятным Сурковым. Александр Ф Скляр (»Ва-Банкъ»), замешавший передовицы газеты «Завтра» с декадансом Вертинского, мог бы сойти за милого эксцентричного чудика, если бы не регулярное участие в позорных государственных проектах, что с головой выдаёт шкурную мотивацию. Певица Юлия Чичерина, оглашенная фанатка ДНР/ЛНР, чьи истеричные проповеди в духе «распятых мальчиков» дают основания усомниться в её ментальном здоровье. Владимир Шахрин и Владимир Бегунов (»Чайф»), «Петров и Боширов» говнорока: последний из них особо прославился только что, когда назвал Навального в твиттере «это чмо», пожал бурю убийственных комментариев и вынужден был закрыть свой аккаунт, предварительно соврав, что его взломали. Похожая история случилась с рэперами Тимати и Гуфом, когда в сентябре 2019 они выложили подхалимскую песенку в честь мэра Собянина, тут же собрали рекордный урожай дизлайков и удалили её из сети.

Владимир Шахрин и Владимир Бегунов — «Петров и Боширов» говнорока

Парадоксальный и, безусловно, приятный факт: токсичность путинского режима для значительной части молодёжи и интеллигенции ставит отчётливо провластных музыкантов в ряды маргиналов! Несмотря на массивную медийную поддержку, поголовье кремлёвского культурного бункера относительно немногочисленно и, за редчайшими исключениями (даже не знаю, кого назвать из музыкальной тусовки), неактуально и катастрофически невостребованно. Это не только политически правильно, но и справедливо по законам жанра: отцы-основатели рока и хип-хопа (многие из них, слава богу, ещё живы) заложили фундаментальные основы этой музыки, в их числе: свободолюбие, интернационализм, пацифизм. Ничего общего, как нетрудно заметить, с замшелыми путинскими склепами и скрепами.

Мне очень правится наша музыка сопротивления, особенно в последние 2-3 года. Дельфин и Гребенщиков, IC3PEAK и «Каста», «Электропартизаны» и «Порнофильмы», «Барто» и НОМ, Вася Обломов и Noize MC, «Адаптация» и ДДТ, «Центр» и «Машина времени». И многие другие. Их гораздо больше, чем ссучившейся звуковой обслуги дворцового крепостного театра. Если восьмидесятые - время Башлачёва, Цоя, Майка, Мамонова, «Аквариума» - называют «золотым веком» российского рока, то сейчас, пожалуй, серебряный. Популярная байка гласит, что это рок-н-рольщики, от Beatles до «Кино», походя снесли советскую власть.