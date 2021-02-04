Prisma - о планах по открытию магазина в Porto Franco: ситуация может быстро измениться
Открытие магазина Prisma в центре Porto Franco все еще в силе, но ситуация может быстро измениться, пишет портал Tarbija24.
Открытие магазина Prisma в центре Porto Franco все еще в силе, но ситуация может быстро измениться, пишет портал Tarbija24.
Директор по маркетингу и коммуникациям торговой сети Prisma Лийна Пярлин подтвердила, что на данный момент не было никаких объявлений о приостановке развития Porto Franco, и открытие магазина все еще в силе. Однако она подчеркнула, что ситуация может измениться очень быстро.
«Поскольку события, связанные с развитием Porto Franco, произошли совсем недавно, сейчас трудно что-то предсказывать, - сказала Пярлин. - Если станет ясно, что развитие Porto Franco откладывается или будет отложено, мы обязательно продолжим открывать новые магазины и в числе первых откроем магазины в Тискре и на Линнамяэ. Важным приоритетом является выход за пределы Таллинна».
12 января Полиция безопасности задержала по подозрению в возможных коррупционных преступлениях, связанных с развитием недвижимости Porto Franco, предпринимателя Хиллара Тедера и советника тогдашнего министра финансов Мартина Хельме Керсти Крахт. Подозрения были также предъявлены генеральному секретарю Центристской партии Михаилу Корбу и Центристской партии как юридическому лицу.