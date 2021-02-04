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Майлис Репс
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Prisma - о планах по открытию магазина в Porto Franco: ситуация может быстро измениться

Porto Franco. Tallinn. 13.01.2021. Foto: Remo Tõnismäe/Postimees ФОТО: Remo Tõnismäe/

Открытие магазина Prisma в центре Porto Franco все еще в силе, но ситуация может быстро измениться, пишет портал Tarbija24.

Директор по маркетингу и коммуникациям торговой сети Prisma Лийна Пярлин подтвердила, что на данный момент не было никаких объявлений о приостановке развития Porto Franco, и открытие магазина все еще в силе. Однако она подчеркнула, что ситуация может измениться очень быстро. 

«Поскольку события, связанные с развитием Porto Franco, произошли совсем недавно, сейчас трудно что-то предсказывать, - сказала Пярлин. - Если станет ясно, что развитие Porto Franco откладывается или будет отложено, мы обязательно продолжим открывать новые магазины и в числе первых откроем магазины в Тискре и на Линнамяэ. Важным приоритетом является выход за пределы Таллинна». 

12 января Полиция безопасности задержала по подозрению в возможных коррупционных преступлениях, связанных с развитием недвижимости Porto Franco, предпринимателя Хиллара Тедера и советника тогдашнего министра финансов Мартина Хельме Керсти Крахт. Подозрения были также предъявлены генеральному секретарю Центристской партии Михаилу Корбу и Центристской партии как юридическому лицу.

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