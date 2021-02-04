Кая Каллас осудила нападение на главврача PERH

«Факт в том, что правоохранительные органы крайне серьезно относятся к этому нападению. Независимо от мотивов этого нападения, человек, который его совершил, должен знать, что его действия имеют последствия в правовом государстве», - написала Каллас в социальных сетях.
Она подтвердила, что правительство высоко ценит работу членов научного совета.
«Если мы посмотрим на нападки на Ирью Лутсар и вчерашнее событие, то важно, чтобы наши правоохранительные органы уделили дополнительное внимание обеспечению безопасности научного совета», - отметила премьер-министр.
«Хорошо, что полиция отреагировала на вчерашнее нападение быстро и, начиная с вечера среды, идет работа ради того, чтобы установить обстоятельства этого нападения», - заключила Каллас.
Читайте нас в Telegram! Чтобы найти наш канал, в строке поиска введите ruspostimees или просто перейдите по ссылке!