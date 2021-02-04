Чт, 4.02.2021
Это вызвало настолько значительный раскол в обществе, что у нас больше не было четкого желания продолжать эту тему. Майлис Репс
Майлис Репс
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Кая Каллас осудила нападение на главврача PERH

Кая Каллас. ФОТО: Tairo Lutter/Postimees Grupp/scanpix Baltics

Вчера вечером руководитель PERH и член научного совета по COVID-19 Пеэп Талвинг стал жертвой нападения. Премьер-министр Кая Каллас осудила произошедшее и сказала, что, независимо от мотивов нападения, преступник должен знать, что в правовом государстве подобные действия имеют последствия.

«Факт в том, что правоохранительные органы крайне серьезно относятся к этому нападению. Независимо от мотивов этого нападения, человек, который его совершил, должен знать, что его действия имеют последствия в правовом государстве», - написала Каллас в социальных сетях.

Она подтвердила, что правительство высоко ценит работу членов научного совета.

«Если мы посмотрим на нападки на Ирью Лутсар и вчерашнее событие, то важно, чтобы наши правоохранительные органы уделили дополнительное внимание обеспечению безопасности научного совета», - отметила премьер-министр.

«Хорошо, что полиция отреагировала на вчерашнее нападение быстро и, начиная с вечера среды, идет работа ради того, чтобы установить обстоятельства этого нападения», - заключила Каллас.

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