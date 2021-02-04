Молчание эстонских чиновников позволяет бизнесменам-нефтяникам зарабатывать миллионы

Молчание служило бизнес-интересам

Калдма умолчала как о в действительности более жестком порядке в Финляндии, так и о том, что уже в августе 2020 года министр экономики и коммуникаций Таави Аас обратился в Министерство окружающей среды, выразив обеспокоенность ростом перегрузки опасного груза в море. Причиной обращения было аналогичное обращение Союза портов и Ассоциации транзита и логистики.

«„Порядок обращения с опасными и вредными веществами на море, реке Нарова и Чудском озере” перечисляет условия, исключающие загрязнение моря с судов, но до сих пор нет полного обзора выполнения условий безопасности, используемых на практике, - говорится в письме. - Это, в свою очередь, говорит о необходимости, чтобы вы оценили, исключают ли указанные в постановлении требования угрозу попадания опасных и вредных веществ в окружающую среду. Ясно, что погрузка в портах намного безопаснее, учитывая соответствующую инфраструктуру и дополнительные требования (и для управляющих портами), в том числе план по борьбе с загрязнением. Кроме того, обеспечена готовность, чтобы сразу локализовать и ликвидировать возможное загрязнение».

Один из предыдущих министров окружающей среды Рене Кокк (EKRE) написал в ответ: «При составлении постановления были учтены все международные правила и инструкции по избежанию загрязнения моря, а также рекомендации HELCOM. По правилам, можно в полном объеме осуществлять надзор и востребовать нанесенный ущерб. Министерство окружающей среды не приняло позиции в плане разрешения или запрета на экономическую деятельность. Наша задача — регулировать воздействие на окружающую среду различной экономической деятельностью, а обеспечение безопасности окружающей среды является нашим приоритетом».

Ставший теперь депутатом парламента Рене Кокк ответил, что цитировал в письме не Калдма, а вице-канцлера Харри Лийва, в компетентности которого нет оснований сомневаться. «Лийв сам является членом HELCOM», - отметил Кокк, указав на то, что финский порядок Лийву должен был быть известен.

В компетенцию вице-канцлера Харри Лийва входит охрана морской среды, охрана и использование воды, а также разработка политики охраны внешнего воздухе и защита от радиации и организация ее реализации. Агни Калдма подчиняется ему, а не наоборот.

Почему вице-канцлер Лийв создал юридическую пробку в интересах торгующей нефтью России? Почему он скрыл, что в Финляндии порядок строже, и не захотел защитить окружающую среду Эстонии хотя бы на том же уровне? «Наш отдел по связям с общественностью составит ответ», - отказался Лийв отвечать на вопросы Postimees. Получить объяснения по существу от министерства не удалось.

18 ноября 2020 года Министерство иностранных дел наградило серебряным знаком своих партнеров, среди которых был и Харри Лийв: «за долгосрочное и отчаянное сотрудничество при продвижении приграничного сотрудничества Эстонии и России, сопредседатель совместной эстонско-российской комиссии по защите приграничных водоемов и их бережного использования». Министром иностранных дел тогда был Урмас Рейнсалу («Отечество»).

Вечером репортеру Postimees Хенри-Лауру Аллику удалось поймать министра Мёльдера выходящим из здания министерства. В отличие от сказанного прежде, теперь он заявил, что нужно ознакомиться с фактами прежде, чем принимать решения по существу (см. видео).

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