Чт, 4.02.2021
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Март Хельме
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  • Молчание эстонских чиновников позволяет бизнесменам-нефтяникам зарабатывать миллионы
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Молчание эстонских чиновников позволяет бизнесменам-нефтяникам зарабатывать миллионы

"Танкер "Залив Амурский" в конце января на рейде в Палдиски. ФОТО: Eero Vabamägi

Чиновник, позволяющий предпринимателям, занимающимся нефтепродуктами, зарабатывать миллионы, оставляя Эстонию с пустыми карманами и нанося гигантский ущерб экологии, до позднего вечера прятался вчера от вопросов Postimees в здании министерства.

Когда новый министр окружающей среды Тынис Мёльдер (Центристская партия» узнал, что у Пакри рядом с природоохранной зоной с одного судна на другое перекачивают гигантские объемы нефтепродуктов, а Эстония не получает от этого никакой платы, он сделал мощное заявление о том, что все это нужно прекратить. Профсоюз моряков Эстонии, Союз капитанов, другие министерства, Департамент полиции и погранохраны, а также защитники природы требовали это уже давно, но бились головой о стену. Это стена Министерства окружающей среды, которое быстро остудило пыл и нового министра.

«При необходимости мы можем изменить и свое постановление, и закон, поскольку никто не хочет, чтобы опасный груз складировали в природоохранной зоне или в другой чувствительной зоне, - сказал Тынис Мёльдер, когда узнал, что в Финляндии можно перегружать опасный груз лишь в двух конкретных местах за специальную плату. - Меня больше всего беспокоит то, что кто-то (Mariflex Group – ред.) рекламирует это, как хорошую бизнес-идею, которую можно реализовывать в эстонских водах». Бизнес-идея, конечно, хорошая, даже очень хорошая. Если бы танкер «Залив Амурский» из российского порта Усть-Луга с почти 85 000 тоннами сырого бензина должен был перекачать опасный груз не на якорной стоянке, а в порту, за это предпринимателям пришлось бы заплатить более 500 000 евро.

В порту за перекачку нефти нужно заплатить полмиллиона

Таллиннский порт сообщил, что портовый сбор для танкеров состоит из платы за тоннаж, платы за причал и отходы. «GT таких танкеров (как «Залив Амурский» - ред.) более 60 000, а недоплата портового сбора составляет около 100 000 — 200 000 евро, - прокомментировали представители AS Tallinna Sadam. - Плюс лоцманская плата (Eesti Loots) около 3000 евро, плата за буксир (эта плата используется и на якорной стоянке у Пакри — ред.) и плата за терминал (например, Alexela)».

Член правления AS Alexela Logistics Аарто Эйпре сказал, что в зависимости от длинны и условий договора цена за услуги составляет 2,5-5 евро с тонны. Например, четыре евро х 85 000 = 340 000 евро. В терминале Alexela, расположенном в Южном порту Палдиски фирмы AS Tallinna Sadam технически возможно обслужить за раз один танкер типа «Залив Амурский», их которого можно было бы перекачать нефтепродукты в более мелкие суда. Два крупных танкера Alexela может принять в терминале, расположенном в Силламяэском порту.

Ущербная для Эстонии деятельность казалась непонятной

Эстония может ввести хотя бы такой, как у Финляндии, если не еще более жесткий порядок. «У прибрежного государства есть право вводить в своих водах более жесткие правила, чем предусматривают международные регуляции», - подтвердил в позавчерашнем вечернем открытом обращении Союз капитанов. Министру окружающей среды Тынису Мёльдеру и министру внутренних дел Кристьяну Яани показалось непонятным, почему Эстония этого еще не сделала. Они обещали выяснить, кто отвечает за разрешение перекачивать гигантские объемы нефтепродуктов, которое появилось в июне прошлого года в виде постановления правительства («Порядок обращения с опасными и вредными веществами на море, реке Нарова и Чудском озере»).

Руководитель отдела пограничной политики МВД Янек Мяги прислал ответ, что разрешение на перекачку на якорной остановке исходит из постановления, которое составило Министерство окружающей среды, обязанность по оценке сопряженного с STS-операциями влияния на окружающую среду лежит на подчиняющемся министерству Департаменте окружающей среды. Появлению дающего разрешение постановлению предшествовала экспертная оценка Департамента окружающей среды. У Центра морской охраны Департамента полиции и погранохраны не было и нет полномочий отказать в выдаче разрешений, ссылаясь на угрозу окружающей среде. Что не означает, что Департамент полиции и погранохраны не видим угрозы, присматривая за обстановкой своими судами для борьбы с загрязнением (L-101 Kindral Kurvits и L-203 Raju). Исходя из чувства опасности и при детальной планировке морских зон Эстонии было сделано предложение определить конкретные якорные стоянки для STS-операций.

Выяснилось, что ответственный за предотвращение крупных угроз в крайне чувствительном Балтийском море и, прежде всего, прибрежной зоне Эстонии, гнездится в самом Министерстве окружающей среды.

Составители постановления должны были знать, что делают

Еще год назад Postimees писал о том, что дыра в законе позволяет российским предпринимателям обогащаться за счет Эстонии. Тогда речь шла о в разы менее опасном природном газе. («Tankerid pumpavad Vene gaasi Eesti vetes ümber», PM 18.01.2020).

«Было бы интересно знать, заинтересован ли кто-то в Эстонии экономически или каким-то иным способом, чтобы российский газ бесплатно перетекал с востока на запад и порт Усть-Луга процветал, - уже тогда поставил вопрос председатель Профсоюза моряков Юри Лембер. - Российский капитал использует эстонскую территорию для экономической деятельности и бесплатной перекачки газа на якорных стоянках».

Тема попала в повестку дня еще в конце 2017 года, когда фирма по агентированию NavEst Shipping (партнетр Mari­flex Group – ред.) отправила в Департамент полиции и погранохраны запрос о том, могут ли эстонские законы как-то воспрепятствовать такой деятельности в эстонском море и какие требования суда при этом должны выполнять.

В тот момент можно было запустить колесо и скорректировать закон для защиты эстонских вод. Но к большому удивлению моряков, Департамента полиции и погранохраны и защитников природы прошлое правительство приняло постановление, которое утвердило законность прежде действовавшего в серой зоне бизнеса. К тексту постановления добавлена оценка: «Для составления постановления имеется льготное влияние на окружающую среду и репутацию Эстонии, как морского государства. Иных важных прямых или косвенных влияний нет».

Постановление подписала главный специалист отдела морской окружающей среды Министерства окружающей среды Агни Калдма, которая раньше в должности руководителя нефтяного проекта Фонда эстонской природы неоднократно выражала обеспокоенность угрожающей побережью Эстонии опасности загрязнения.

Теперь она заверила Postimees, что «сопряженные требования для обеспечения безопасности окружающей среды абсолютно идентичны как в Эстонии и Финляндии, так и в России», и до сих пор не было выявлено особой угрозы для птиц и природоохранной зоны Пакри: «Подчеркнем, что постановлением правительства нр.51 никто не дал никому больше прав или разрешений, чем это было раньше. Эстония, как и другие страны-члены HELCOM (Хельсинкская комиссия, то есть Комиссия по защите морской среды Балтийского моря — ред.) действует при STS-операциях согласно первому дополнению MARPOL 73/78 и 28/3 рекомендации HELCOM».

Молчание служило бизнес-интересам

Калдма умолчала как о в действительности более жестком порядке в Финляндии, так и о том, что уже в августе 2020 года министр экономики и коммуникаций Таави Аас обратился в Министерство окружающей среды, выразив обеспокоенность ростом перегрузки опасного груза в море. Причиной обращения было аналогичное обращение Союза портов и Ассоциации транзита и логистики.

«„Порядок обращения с опасными и вредными веществами на море, реке Нарова и Чудском озере” перечисляет условия, исключающие загрязнение моря с судов, но до сих пор нет полного обзора выполнения условий безопасности, используемых на практике, - говорится в письме. - Это, в свою очередь, говорит о необходимости, чтобы вы оценили, исключают ли указанные в постановлении требования угрозу попадания опасных и вредных веществ в окружающую среду. Ясно, что погрузка в портах намного безопаснее, учитывая соответствующую инфраструктуру и дополнительные требования (и для управляющих портами), в том числе план по борьбе с загрязнением. Кроме того, обеспечена готовность, чтобы сразу локализовать и ликвидировать возможное загрязнение».

Один из предыдущих министров окружающей среды Рене Кокк (EKRE) написал в ответ: «При составлении постановления были учтены все международные правила и инструкции по избежанию загрязнения моря, а также рекомендации HELCOM. По правилам, можно в полном объеме осуществлять надзор и востребовать нанесенный ущерб. Министерство окружающей среды не приняло позиции в плане разрешения или запрета на экономическую деятельность. Наша задача — регулировать воздействие на окружающую среду различной экономической деятельностью, а обеспечение безопасности окружающей среды является нашим приоритетом».

Ставший теперь депутатом парламента Рене Кокк ответил, что цитировал в письме не Калдма, а вице-канцлера Харри Лийва, в компетентности которого нет оснований сомневаться. «Лийв сам является членом HELCOM», - отметил Кокк, указав на то, что финский порядок Лийву должен был быть известен.

В компетенцию вице-канцлера Харри Лийва входит охрана морской среды, охрана и использование воды, а также разработка политики охраны внешнего воздухе и защита от радиации и организация ее реализации. Агни Калдма подчиняется ему, а не наоборот.

Почему вице-канцлер Лийв создал юридическую пробку в интересах торгующей нефтью России? Почему он скрыл, что в Финляндии порядок строже, и не захотел защитить окружающую среду Эстонии хотя бы на том же уровне? «Наш отдел по связям с общественностью составит ответ», - отказался Лийв отвечать на вопросы Postimees. Получить объяснения по существу от министерства не удалось.

18 ноября 2020 года Министерство иностранных дел наградило серебряным знаком своих партнеров, среди которых был и Харри Лийв: «за долгосрочное и отчаянное сотрудничество при продвижении приграничного сотрудничества Эстонии и России, сопредседатель совместной эстонско-российской комиссии по защите приграничных водоемов и их бережного использования». Министром иностранных дел тогда был Урмас Рейнсалу («Отечество»).

Вечером репортеру Postimees Хенри-Лауру Аллику удалось поймать министра Мёльдера выходящим из здания министерства. В отличие от сказанного прежде, теперь он заявил, что нужно ознакомиться с фактами прежде, чем принимать решения по существу (см. видео).

Mariflex Group – посредник при перекачке нефти

Вызываемая для перекачки нефтепродуктов на якорной стоянке Delta в Пакри Mariflex Group - это предприятие, предлагающее агентские услуги для судов с жидким грузом. Начавшая свою деятельность в 1980-х годах в Голландии у порта Роттердама фирма позже превратилась в глобальное предприятие, центры обслуживания которой находятся, например, на западном и восточном побережьях США, в Южной Америке, Южной Африке и так далее.

Реклама занимающейся в эстонских водах перекачкой нефтепродуктов фирмы звучит так: «Предпочтением обращения со своим грузом в этом регионе является то, что это не связано с портовыми расходами, а только с оплатой агентам и буксира при мобилизации и демобилизации STS-оборудования. Это крупное и не перегруженное место. Этот регион расположен рядом с экспортными портами России, как Приморск, Петербург и Усть-Луга».

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