Началась регистрация на первый чемпионат Эстонии по CS:GO

Регистрация продлится до конца февраля, а сам чемпионат начнется в марте и будет проходить в два этапа: квалификационный и финальный раунды.

Все участники чемпионата будут разделены по регионам: север, юг, запад и восток. В финал пройдут по две лучших команды из каждого региона. Такой формат создаст равные условия и возможности для всех участников и поможет развивать киберспорт во всей стране.

Команда-победитель получит право участвовать в официальном чемпионате мира, который ежегодно проводит международная киберспортивная федерация IeSF. Отдельные номинации также подготовлены для "лучшего игрока" и "лучшей молодой команды" чемпионата.

Победители номинаций получат в награду медали, дипломы и переходящий кубок с гравировкой команды победителя.

"Чемпионат Эстонии станет первым киберспортивным мероприятием с применением национальной рейтинговой системы, разработанной на платформе passport.gg. Национальный рейтинг позволит объединить и мотивировать эстонских геймеров достигать новых результатов, заявить о себе и даст отличный толчок для развития профессиональной карьеры", - отметил генеральный секретарь Эстонской федерации киберспорта Игнат Бобрович.

Подробности и регистрация на чемпионат доступна на сайте федерации e-sports.ee. Участие в турнире будет бесплатным.