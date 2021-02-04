Реаниматолог: пропала граница между днем и ночью, между рабочим днем и выходным

Руководимая им клиника в крупнейшей в Латвии больнице на время пандемии превратилась в место лечения тяжелейших пациентов с Covid-19. Шуба - в том числе и один из экспертов, работавших над рекомендациями по лечению Covid-19 в Латвии, сообщает RUS TVNET со ссылкой на агентство LETA.

Медик, у которого трое детей (двое школьного возраста и шестилетний), а также жена-врач, признает, что сталкивается с выгоранием. «Это не происходит в один день. Это как снежный ком, который наваливается, наваливается все больше», - рассказал он.

Описывая свой рабочий день, он говорит: «Новые рекомендации, вся новая информация о лечении очень объемная, коммуникация с прессой, разговоры с близкими пациентов, самое главное - сами пациенты. В день - около 60 звонков и 50 СМС. А ведь есть еще и заболевшие или ушедшие на карантин коллеги, которым нужно найти замену».

Как отмечает врач, фактически ты работаешь нон-стоп, постепенно у него появились нарушения сна, повысилось давление. Во время пандемии снизилась физическая активность, и медик признает, что это неправильно, отмечая, что она имеет очень большое значение. Кроме того, нельзя экономить за счет сна, указал он.

На вопрос, снизилось ли выгорание, он выразил надежду, что да. «Дни становятся светлее, есть солнце, по которому мы все соскучились. Это создает куда более лучшее ощущение», - отметил Шуба.

На вопрос, разработаны ли в Латвии рекомендации по лечению Covid-19 и используются ли они всеми больницами, медик ответил, что такие есть и сейчас информационное поле постепенно стабилизировалось. Однако все время ищутся дополнительные возможности терапии, которыми можно бы было лечить Covid-19.

На просьбу прокомментировать мощности Восточной больницы Шуба указал, что еще во время первой волны Covid-19 имелась внутренне оговоренная система, как создать поток пациентов между стационарами, такой план действия есть и сейчас. Например, если клиника интенсивной терапии полна, есть еще клиника анестезиологии и так далее. Есть последовательность конкретных шагов, в которой пациентов принимают и будут принимать, пояснил он.

«Процесс заполнения реанимации динамичен - бывает момент, когда все полно, но у части пациентов состояние улучшается, часть, к сожалению, умирает. В течение суток ситуация меняется кардинально. Все время обмениваемся информацией - как внутри больницы, так и в других больницах. Мы, руководители реанимаций по всей Латвии, ежедневно обмениваемся информацией о тяжелых пациентах»,

- пояснил медик.

Говоря о возможной третьей волне Covid-19, он признает, что тревожится по поводу новой и более заразной мутации вируса, к которой нужно быть готовыми.