Видео ⟩ Купивший дом антиквар нашел в нем имущество стоимостью в сорок раз дороже недвижимости

Алекс Арчболд, который вместе со своей женой владеет антикварным магазином в Канаде, купил дом, принадлежавший умершей учительнице музыки. Антиквар приобрел дом со всей обстановкой в переводе на евро всего за 8 300 евро.

Торговец антиквариатом поделился на своем канале Youtube видео о найденных в доме невероятных предметах. Сначала Алекс даже и не думал о возможных находках. Единственное, в чем он был уверен, так это в том, что в доме должен находиться хотя бы рояль. Но когда антиквар получил ключи и зашел в дом, он был поражен. Все комнаты в доме от пола до потолка были забиты различными вещами в ящиках, сумках и коробках.

Например, во время осмотра он нашел редкие монеты, серебряные доллары и купюры 1920-х годов. По его словам, наиболее впечатляющими находками были кошельки, полные наличных, серебряный слиток и сумки, полные золотых колец с бриллиантами. Стоимость вещей, найденных в доме, он оценил примерно в 330 000 евро.

«Я не знал, что бывшая учительница музыки была настолько богата», - говорит Алекс на видео. Рассортировав все находки, Алекс подтвердил, что рояль он оставит себе на память. Посмотрите и видео, в котором Арчболд показывает, что он нашел в купленном им доме.