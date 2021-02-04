Видео ⟩ Купивший дом антиквар нашел в нем имущество стоимостью в сорок раз дороже недвижимости
Антиквар, купивший старый заброшенный дом, не представлял, что его там ожидает, сообщил Kodustiil.
Антиквар, купивший старый заброшенный дом, не представлял, что его там ожидает, сообщил Kodustiil.
Алекс Арчболд, который вместе со своей женой владеет антикварным магазином в Канаде, купил дом, принадлежавший умершей учительнице музыки. Антиквар приобрел дом со всей обстановкой в переводе на евро всего за 8 300 евро.
Торговец антиквариатом поделился на своем канале Youtube видео о найденных в доме невероятных предметах. Сначала Алекс даже и не думал о возможных находках. Единственное, в чем он был уверен, так это в том, что в доме должен находиться хотя бы рояль. Но когда антиквар получил ключи и зашел в дом, он был поражен. Все комнаты в доме от пола до потолка были забиты различными вещами в ящиках, сумках и коробках.
Например, во время осмотра он нашел редкие монеты, серебряные доллары и купюры 1920-х годов. По его словам, наиболее впечатляющими находками были кошельки, полные наличных, серебряный слиток и сумки, полные золотых колец с бриллиантами. Стоимость вещей, найденных в доме, он оценил примерно в 330 000 евро.
«Я не знал, что бывшая учительница музыки была настолько богата», - говорит Алекс на видео. Рассортировав все находки, Алекс подтвердил, что рояль он оставит себе на память. Посмотрите и видео, в котором Арчболд показывает, что он нашел в купленном им доме.
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