Предложенная вице-мэром Кландорфом услуга социального такси - не из дешевых

На веб-сайте Таллинна указано, что цель услуги социального транспорта - дать возможность инвалиду, чей физический недостаток не позволяет пользоваться личным или общественным транспортным средством, использовать отвечающее его потребностям транспортное средство для необходимых поездок. Услуги такси предоставляются для поездок на расстояние до 30 км от административной территории города и обратно. Тарифы на услуги можно узнать там же, на странице города.

Первый пункт перекликается с тем, что сказал Кландорф: сумма на одного пользователя, оплачиваемая из городского бюджета, составляет 190 евро за календарный месяц. Второй пункт однако привносит небольшую ложку дегтя. А именно, получатель услуги должен оплатить четверть стоимости в пределах лимита за календарный месяц. Таким образом, город платит из 190 евро лишь три четверти от общей стоимости услуги. Пользователь, использующий услугу в полном объеме, доплачивает примерно 63 евро.

Город заказывает услугу у Tulika takso. На сайте Таллинна указано, что стоимость начала проезда в такси Tulika составляет 5 евро 85 центов, что делает его одним из самых дорогих поставщиков услуг такси в Таллинне.

На сайте Tulika takso, однако, вы не найдете такой высокой стартовой платы. Плата за начало поездки для обычного такси составляет 3 евро 85 центов. Цены, наиболее близкие к цене, указанной на странице города, - это тарифы для такси для инвалидных колясок и макси-такси, где плата за начало поездки составляет 5 евро 50 центов.

Также есть отличия в цене за километр. Таллиннское социальное такси дешевле, чем само такси Tulika. На сайте Таллина стоимость проезда составляет 79-89 центов за километр в зависимости от времени. На сайте такси Tulika цена за километр составляет от 89 центов до 1 евро 10 центов за километр, в зависимости от выбранного такси.