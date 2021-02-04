Российский самолет вторгся в воздушное пространство Эстонии
Вчера в первой половине дня российский самолет IL76MD без разрешения вторгся в воздушное пространство Эстонии близ острова Вайндлоо. Он провел в воздушном пространстве Эстонии около минуты.
Вчера в первой половине дня российский самолет IL76MD без разрешения вторгся в воздушное пространство Эстонии близ острова Вайндлоо. Он провел в воздушном пространстве Эстонии около минуты.
Транспондер самолета был включен, но в момент нарушения воздушной границы он не поддерживал радиоконтакт с диспетчерской службой Эстонии.
Сегодня МИД Эстонии вызвал посла России в Эстонии и вручил ему ноту. В этом году это первый случай нарушения воздушной границы Эстонии самолетом Российской Федерации.