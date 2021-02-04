Российский самолет вторгся в воздушное пространство Эстонии

Транспондер самолета был включен, но в момент нарушения воздушной границы он не поддерживал радиоконтакт с диспетчерской службой Эстонии.

Сегодня МИД Эстонии вызвал посла России в Эстонии и вручил ему ноту. В этом году это первый случай нарушения воздушной границы Эстонии самолетом Российской Федерации.