Чт, 4.02.2021
Это вызвало настолько значительный раскол в обществе, что у нас больше не было четкого желания продолжать эту тему. Майлис Репс
Майлис Репс
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Российский самолет вторгся в воздушное пространство Эстонии

Небо. ФОТО: Arvo Meeks / Lõuna-Eesti Postimees

Вчера в первой половине дня российский самолет IL76MD без разрешения вторгся в воздушное пространство Эстонии близ острова Вайндлоо. Он провел в воздушном пространстве Эстонии около минуты.

Транспондер самолета был включен, но в момент нарушения воздушной границы он не поддерживал радиоконтакт с диспетчерской службой Эстонии. 

Сегодня МИД Эстонии вызвал посла России в Эстонии и вручил ему ноту. В этом году это первый случай нарушения воздушной границы Эстонии самолетом Российской Федерации.

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