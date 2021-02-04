В этом сезоне в Эстонии всего три подтвержденных случая гриппа

На прошлой неделе в Эстонии не зафиксировали ни одного нового случая гриппа. Всего в этом сезоне в Эстонии лабораторно подтверждено три случая гриппа — один случай гриппа A и два случая гриппа B. Госпитализированы с гриппом два человека .

За период с 25 по 31 января к врачам из-за ОРВИ обратились 3110 человек, почти 25 процентов обратившихся составили дети. Больше всего обращений зарегистрировано в Таллинне, Нарве, Тартумаа и Ляэнемаа.

По данным Европейской сети эпиднадзора за гриппом и ВОЗ, заболеваемость гриппом в ЕС и других странах мира остается низкой. Различные меры гигиены и физического дистанцирования для снижения распространения вируса SARS-CoV-2 влияют и на снижение распространение вируса гриппа.

Возбудители гриппа относятся к семейству ортомиксовирусов (Orthomyxoviridae), грипп вызывается вирусами гриппа A, B и C. Пандемическим потенциалом обладают прежде всего вирусы гриппа А. Среди симптомов заболевания быстро поднимающаяся высокая температура, головная боль, сухой кашель или насморк, усталость и слабость, а также боли в мышцах и суставах. Грипп может сопровождаться серьезными проблемами — такими как пневмония и обострение хронических легочных и сердечно-сосудистых заболеваний.

Грипп — острое вирусное заболевание и распространяется вспышками, эпидемиями и пандемиями. Больше всего гриппом болеют дети, но случаи госпитализации и случаи смерти происходят в основном среди пожилых людей, страдающих хроническими заболеваниями.