Правительство Финляндии договорилось об обязательных тестах на COVID-19 при въезде в страну
Правительство Финляндии достигло политического соглашения по введению обязательного тестирования на коронавирус на границах страны, пишет Rus.ERR.
Правительство Финляндии достигло политического соглашения по введению обязательного тестирования на коронавирус на границах страны, пишет Rus.ERR.
Об этом заявила 4 февраля премьер-министр Финляндии Санна Марин, сообщило издание Helsingin Sanomat.
"По поводу обязательного тестирования на коронавирус на границах имеется политическая договоренность. Предложение будет представлено парламенту", - сказала Марин.
По словам финского канцлера юстиции Туомаса Пёести, ввести в закон требование обязательного тестирования на коронавирус возможно, но такой закон должен быть составлен очень тщательно.
Министр социальных дел Финляндии Айно-Кайса Пеконен отметила, что законопроект с соответствующими поправками будет представлен в парламент при первой возможности.
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