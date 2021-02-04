Правительство Финляндии договорилось об обязательных тестах на COVID-19 при въезде в страну

Об этом заявила 4 февраля премьер-министр Финляндии Санна Марин, сообщило издание Helsingin Sanomat.

"По поводу обязательного тестирования на коронавирус на границах имеется политическая договоренность. Предложение будет представлено парламенту", - сказала Марин.

По словам финского канцлера юстиции Туомаса Пёести, ввести в закон требование обязательного тестирования на коронавирус возможно, но такой закон должен быть составлен очень тщательно.

Министр социальных дел Финляндии Айно-Кайса Пеконен отметила, что законопроект с соответствующими поправками будет представлен в парламент при первой возможности.