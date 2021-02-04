Чт, 4.02.2021
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Март Хельме
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  • Правительство Финляндии договорилось об обязательных тестах на COVID-19 при въезде в страну
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Правительство Финляндии договорилось об обязательных тестах на COVID-19 при въезде в страну

Пассажиры в аэропорту Хельсинки. ФОТО: Kimmo Brandt/Epa

Правительство Финляндии достигло политического соглашения по введению обязательного тестирования на коронавирус на границах страны, пишет Rus.ERR.

Об этом заявила 4 февраля премьер-министр Финляндии Санна Марин, сообщило издание Helsingin Sanomat.

"По поводу обязательного тестирования на коронавирус на границах имеется политическая договоренность. Предложение будет представлено парламенту", - сказала Марин.

По словам финского канцлера юстиции Туомаса Пёести, ввести в закон требование обязательного тестирования на коронавирус возможно, но такой закон должен быть составлен очень тщательно.

Министр социальных дел Финляндии Айно-Кайса Пеконен отметила, что законопроект с соответствующими поправками будет представлен в парламент при первой возможности.

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