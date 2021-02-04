Холифилд и Тайсон могут провести бой в 2021 году
Экс-чемпион мира в тяжелом весе Эвандер Холифилд и бывший чемпион мира Майк Тайсон близки к соглашению на бой в 2021 году, пишет Sports.
Экс-чемпион мира в тяжелом весе Эвандер Холифилд и бывший чемпион мира Майк Тайсон близки к соглашению на бой в 2021 году, пишет Sports.
«Я бы сказал да, если меня снова попросят выйти с Тайсоном в ринг. Мы близки к сделке. Думаю, мы оба хотим подраться. И это произойдет», – сказал Холифилд.
В последний раз 58-летний боксер дрался в 2011 году, когда победил в десятом раунде Брайана Нильсена.
Напомним, что Холифилд в 1996 выиграл у Тайсона техническим нокаутом, а в 1997-м Майк откусил Эвандеру ухо и был дисквалифицирован.
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