Чт, 4.02.2021
Это вызвало настолько значительный раскол в обществе, что у нас больше не было четкого желания продолжать эту тему. Майлис Репс
Майлис Репс
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Холифилд и Тайсон могут провести бой в 2021 году

Поединок Майка Тайсона против Роя Джонса-младшего. ФОТО: Joe Scarnici/USA TODAY Sports

Экс-чемпион мира в тяжелом весе Эвандер Холифилд и бывший чемпион мира Майк Тайсон близки к соглашению на бой в 2021 году, пишет Sports.

«Я бы сказал да, если меня снова попросят выйти с Тайсоном в ринг. Мы близки к сделке. Думаю, мы оба хотим подраться. И это произойдет», – сказал Холифилд.

В последний раз 58-летний боксер дрался в 2011 году, когда победил в десятом раунде Брайана Нильсена.

Напомним, что Холифилд в 1996 выиграл у Тайсона техническим нокаутом, а в 1997-м Майк откусил Эвандеру ухо и был дисквалифицирован.

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