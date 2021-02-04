Пт, 5.02.2021
Ущерб был невообразимым, и он сильно повлиял на повседневную жизнь всех нас. Индрек Касела
Индрек Касела
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Картина дня: нападение на члена научного совета, нарушение воздушного пространства и ситуация с нефтепродуктами
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Картина дня: нападение на члена научного совета, нарушение воздушного пространства и ситуация с нефтепродуктами

Полиция. ФОТО: Arved Breidaks / Lõuna-Eesti Postimees

Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 4 февраля.

На члена научного совета совершено нападение

Сегодня прошла пресс-конференция правительства, в которой приняли участие премьер-министр Кая Каллас, министр здравоохранения и труда Танель Кийк и министр обороны Калле Лаанет. Главной новостью стало нападение на члена научного совета при правительстве, главного врача Северо-Эстонской региональной больницы Пеэпа Тальвинга. Кая Каллас сказала, что делом занимается полиция, обсуждается вопрос усиления охраны членов совета. Кийк добавил, что это тревожный сигнал и сложный момент для всего общества. Читать далее...

Кая Каллас осудила нападение на главврача PERH

Вчера вечером руководитель PERH и член научного совета по COVID-19 Пеэп Талвинг стал жертвой нападения. Премьер-министр Кая Каллас осудила произошедшее и сказала, что, независимо от мотивов нападения, преступник должен знать, что в правовом государстве подобные действия имеют последствия. Читать далее...

Полиция: нападение на профессора Тальвинга, возможно, было заранее спланировано

Вчера вечером около 19 часов незнакомец облил неизвестной жидкостью главврача Северо-Эстонской региональной больницы профессора Пеэпа Тальвинга, который в это время садился в свою машину на парковке Северо-Эстонской региональной больницы в Мустамяэ. Злоумышленник затем убежал. Читать далее...

Российский самолет вторгся в воздушное пространство Эстонии

Вчера в первой половине дня российский самолет IL76MD без разрешения вторгся в воздушное пространство Эстонии близ острова Вайндлоо. Он провел в воздушном пространстве Эстонии около минуты. Читать далее...

Молчание эстонских чиновников позволяет бизнесменам-нефтяникам зарабатывать миллионы

Чиновник, позволяющий предпринимателям, занимающимся нефтепродуктами, зарабатывать миллионы, оставляя Эстонию с пустыми карманами и нанося гигантский ущерб экологии, до позднего вечера прятался вчера от вопросов Postimees в здании министерства. Читать далее...

Партия зеленых Эстонии представила в полицию заявление о преступлении

Партия зеленых Эстонии представила в полицию заявление о преступлении в связи с перекачкой большого количества опасных нефтепродуктов на складе Пакри. Читать далее...

Трагедия в доме по уходу: оставленный без присмотра пожилой мужчина умер в сугробе

В Валгаском уезде рано утром в четверг скончался вышедший на прогулку 92-летний подопечный пансионата в Хельме. Его нашли еще живым в ста метрах от здания, но прибывшая на место скорая помощь констатировала смерть. Читать далее...

В Эстонии ударят морозы до -25°C

Метеослужба Эстонии прогнозирует последовательное похолодание, к середине следующей недели температура воздуха местами упадет до 25 градусов мороза. Читать далее...

В Эстонии умерло десять человек с коронавирусом, прибавилось 673 зараженных

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 5167 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов было выявлено 673, то 13% от общего количества. Читать далее...

Ирья Лутсар: мне писали, что я душегубка

Вчера вечером на главврача Северо-Эстонской региональной больницы и члена научного совета по COVID-19 Пеэпа Тальвинга было совершено нападение. Ирья Лутсар, коллега Тальвинга в научном совете, подверглась вербальной атаке на прошлой неделе, когда ей позвонил антипрививочник и выложил их разговор в соцсети, не забыв при этом указать номер телефона вирусолога. Читать далее...

Реаниматолог: пропала граница между днем и ночью, между рабочим днем и выходным

Ситуация в нашей рабочей среде очень тяжела: пропала граница между днем и ночью, граница между рабочим днем и выходным, заявил в интервью журналу Ir руководитель клиники токсикологии и сепсиса Рижской Восточной клинической университетской больницы, реаниматолог-анестезиолог Олег Шуба. Читать далее...

Мать школьника: почему ребенок, который болеет дома, получает “колы” за классную работу?

Несколько родителей, чьи дети учатся в Славянской основной школе Кохтла-Ярве, недовольны тем, что их дети получают оценку “1” за классные занятия, когда болеют, остаются дома и не могут учиться. Директор отвечает, что учитель в таких случаях часто не знает, что ребенок заболел, потому что родители об этом не сообщили. Читать далее...

Prisma - о планах по открытию магазина в Porto Franco: ситуация может быстро измениться

Открытие магазина Prisma в центре Porto Franco все еще в силе, но ситуация может быстро измениться. Читать далее...

Эстонские эксперты рекомендуют вакцину AstraZeneca лицам до 70 лет

Эстонская экспертная комиссия по иммунопрофилактике рекомендовала вводить вакцину от коронавируса AstraZeneca людям в возрасте до 70 лет и делать вторую инъекцию через 8 недель после первой. Читать далее...

Предложенная вице-мэром Кландорфом услуга социального такси - не из дешевых

Таллиннский вице-мэр Калле Кландорф посоветовал людям с ограниченными физическими возможностями в нынешних дорожных условиях пользоваться услугами такси. Позже он уточнил, что имел в виду таллиннскую социальную услугу таксоизвоза, которая позволяет лицам с ограниченными физическими возможностями пользоваться услугами такси на 190 евро в месяц. Однако для нуждающихся эта услуга не совсем бесплатна. Читать далее...

Министр внутренних дел о расследовании гибели парома «Эстония»: хочу, чтобы близкие обрели душевный покой

Новый министр внутренних дел Кристиан Яани сказал Postimees, что в правительстве идут обсуждения, продолжит ли наша страна расследование гибели парома «Эстония». Читать далее...

Уличный опрос 〉 Житель Таллинна: пусть вице-мэр сам тогда платит за такси!

Отвечающий в гоурправе Таллинна за уборку улиц вице-мэр Калле Кландорф счел, что пенсионер может взять такси, если тротуар оказался непроходимым из-за снега. В то же время, он заявил, что дороги в столице все же находятся в относительно хорошем состоянии. Postimees отправился в Кадриорг, Ласнамяэ и Пыхья-Таллинн, чтобы выяснить этот вопрос, и попросил людей прокомментировать совет Кландорфа.  Читать далее...

Мэр Кылварт: в ближайшие годы водоснабжение для жителей Таллинна не подорожает

По словам мэра Таллинна Михаила Кылварта, в ближайшие годы не планируется повышать цены на услуги Tallinna Vesi, а крупные инвестиции компании будут сделаны за счет кредитных средств. Читать далее...

Правительство Финляндии договорилось об обязательных тестах на COVID-19 при въезде в страну

Правительство Финляндии достигло политического соглашения по введению обязательного тестирования на коронавирус на границах страны. Читать далее...

Скульптура Яака Йоалы отправилась путешествовать по всему миру в виде мемов

Памятник Яаку Йоале, открытый в Вильянди в конце прошлого года и с недавних пор закрытый фанерой, у многих разбудил чувство юмора и сатиры, что находит свое отражение в социальных сетях. Читать далее...

ВИДЕО 〉 В Пярну автомобиль с российскими номерами мчался со скоростью 182 км/ч

2 февраля на Эхитаяте-теэ в Пярну полицейские задержали водителя, гнавшего со скоростью 182 км/ч. Вчера Пярнуский уездный суд назначил ему в наказание десять дней ареста и лишил прав на девять месяцев. Читать далее...

Мать расстрелянного на Мустакиви: «Этим решением развязали руки людям с оружием»

Мать получившего пять пуль в таллиннском районе Ласнамяэ Артема Кременского возмущена приговором Таллиннского окружного суда: «Фактически оправдательный приговор вынесли убийце, который стрелял в безоружного человека с расстояния в шесть метров». Читать далее...

В интернет вывесили более трех миллиардов э-адресов с паролями

В интернет вывесили базу данных, содержащую 3,2 миллиарда адресов электронной почты и паролей, полученных в результате прежних утечек. Читать далее...

Кому не угодил Таллиннский зоопарк и как в нем обстоят дела?

«В этом кроется злой умысел», - говорит директор Таллиннского зоопарка Тийт Маран, комментируя анонимные жалобы, которые годами получают редакции эстонских СМИ. Rus.Postimees поговорил с сотрудниками зоопарка, чтобы узнать, как идут дела и почему вокруг него витает ореол не самых приятных слухов. Читать далее...

Живущие в промерзшей квартире герои программы Kuuuurija стали жертвами физического насилия

Программе Kuuuurija написали сразу несколько человек, которые утверждают, что мать и сын, участвовавшие в программе, вышедшей в эфир в понедельник, 1 февраля, в минувшую субботу подверглись нападению, и в дело пришлось вмешаться полиции. Читать далее...

Мария Юферева-Скуратовски защитила докторскую диссертацию в Финляндии

Четвертого февраля в 12.00 в университете Юваскюла состоялась защита докторской диссертации Марии Юферевой-Скуратовски «Переосмысление профессиональных ролей русскоязычных журналистов в Эстонии». Читать далее...

Вакцинация: министры рассказали о приоритетах и поделились печальной новостью

По словам министра образования и науки Лийны Керсна, государство начнет подготовку вакцинации работников сферы образования от коронавируса, а уже в середине февраля будет проводится вакцинация. Читать далее...

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