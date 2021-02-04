Картина дня: нападение на члена научного совета, нарушение воздушного пространства и ситуация с нефтепродуктами

Реаниматолог: пропала граница между днем и ночью, между рабочим днем и выходным

Ситуация в нашей рабочей среде очень тяжела: пропала граница между днем и ночью, граница между рабочим днем и выходным, заявил в интервью журналу Ir руководитель клиники токсикологии и сепсиса Рижской Восточной клинической университетской больницы, реаниматолог-анестезиолог Олег Шуба. Читать далее...

Мать школьника: почему ребенок, который болеет дома, получает “колы” за классную работу?

Несколько родителей, чьи дети учатся в Славянской основной школе Кохтла-Ярве, недовольны тем, что их дети получают оценку “1” за классные занятия, когда болеют, остаются дома и не могут учиться. Директор отвечает, что учитель в таких случаях часто не знает, что ребенок заболел, потому что родители об этом не сообщили. Читать далее...

Prisma - о планах по открытию магазина в Porto Franco: ситуация может быстро измениться

Открытие магазина Prisma в центре Porto Franco все еще в силе, но ситуация может быстро измениться. Читать далее...

Эстонские эксперты рекомендуют вакцину AstraZeneca лицам до 70 лет

Эстонская экспертная комиссия по иммунопрофилактике рекомендовала вводить вакцину от коронавируса AstraZeneca людям в возрасте до 70 лет и делать вторую инъекцию через 8 недель после первой. Читать далее...

Предложенная вице-мэром Кландорфом услуга социального такси - не из дешевых

Таллиннский вице-мэр Калле Кландорф посоветовал людям с ограниченными физическими возможностями в нынешних дорожных условиях пользоваться услугами такси. Позже он уточнил, что имел в виду таллиннскую социальную услугу таксоизвоза, которая позволяет лицам с ограниченными физическими возможностями пользоваться услугами такси на 190 евро в месяц. Однако для нуждающихся эта услуга не совсем бесплатна. Читать далее...

Министр внутренних дел о расследовании гибели парома «Эстония»: хочу, чтобы близкие обрели душевный покой

Новый министр внутренних дел Кристиан Яани сказал Postimees, что в правительстве идут обсуждения, продолжит ли наша страна расследование гибели парома «Эстония». Читать далее...

Уличный опрос 〉 Житель Таллинна: пусть вице-мэр сам тогда платит за такси!

Отвечающий в гоурправе Таллинна за уборку улиц вице-мэр Калле Кландорф счел, что пенсионер может взять такси, если тротуар оказался непроходимым из-за снега. В то же время, он заявил, что дороги в столице все же находятся в относительно хорошем состоянии. Postimees отправился в Кадриорг, Ласнамяэ и Пыхья-Таллинн, чтобы выяснить этот вопрос, и попросил людей прокомментировать совет Кландорфа. Читать далее...

Мэр Кылварт: в ближайшие годы водоснабжение для жителей Таллинна не подорожает

По словам мэра Таллинна Михаила Кылварта, в ближайшие годы не планируется повышать цены на услуги Tallinna Vesi, а крупные инвестиции компании будут сделаны за счет кредитных средств. Читать далее...

Правительство Финляндии договорилось об обязательных тестах на COVID-19 при въезде в страну