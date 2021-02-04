Картина дня: нападение на члена научного совета, нарушение воздушного пространства и ситуация с нефтепродуктами
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 4 февраля.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 4 февраля.
Сегодня прошла пресс-конференция правительства, в которой приняли участие премьер-министр Кая Каллас, министр здравоохранения и труда Танель Кийк и министр обороны Калле Лаанет. Главной новостью стало нападение на члена научного совета при правительстве, главного врача Северо-Эстонской региональной больницы Пеэпа Тальвинга. Кая Каллас сказала, что делом занимается полиция, обсуждается вопрос усиления охраны членов совета. Кийк добавил, что это тревожный сигнал и сложный момент для всего общества. Читать далее...
Вчера вечером руководитель PERH и член научного совета по COVID-19 Пеэп Талвинг стал жертвой нападения. Премьер-министр Кая Каллас осудила произошедшее и сказала, что, независимо от мотивов нападения, преступник должен знать, что в правовом государстве подобные действия имеют последствия. Читать далее...
Вчера вечером около 19 часов незнакомец облил неизвестной жидкостью главврача Северо-Эстонской региональной больницы профессора Пеэпа Тальвинга, который в это время садился в свою машину на парковке Северо-Эстонской региональной больницы в Мустамяэ. Злоумышленник затем убежал. Читать далее...
Вчера в первой половине дня российский самолет IL76MD без разрешения вторгся в воздушное пространство Эстонии близ острова Вайндлоо. Он провел в воздушном пространстве Эстонии около минуты. Читать далее...
Чиновник, позволяющий предпринимателям, занимающимся нефтепродуктами, зарабатывать миллионы, оставляя Эстонию с пустыми карманами и нанося гигантский ущерб экологии, до позднего вечера прятался вчера от вопросов Postimees в здании министерства. Читать далее...
Партия зеленых Эстонии представила в полицию заявление о преступлении в связи с перекачкой большого количества опасных нефтепродуктов на складе Пакри. Читать далее...
В Валгаском уезде рано утром в четверг скончался вышедший на прогулку 92-летний подопечный пансионата в Хельме. Его нашли еще живым в ста метрах от здания, но прибывшая на место скорая помощь констатировала смерть. Читать далее...
Метеослужба Эстонии прогнозирует последовательное похолодание, к середине следующей недели температура воздуха местами упадет до 25 градусов мороза. Читать далее...
За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 5167 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов было выявлено 673, то 13% от общего количества. Читать далее...
Вчера вечером на главврача Северо-Эстонской региональной больницы и члена научного совета по COVID-19 Пеэпа Тальвинга было совершено нападение. Ирья Лутсар, коллега Тальвинга в научном совете, подверглась вербальной атаке на прошлой неделе, когда ей позвонил антипрививочник и выложил их разговор в соцсети, не забыв при этом указать номер телефона вирусолога. Читать далее...
Ситуация в нашей рабочей среде очень тяжела: пропала граница между днем и ночью, граница между рабочим днем и выходным, заявил в интервью журналу Ir руководитель клиники токсикологии и сепсиса Рижской Восточной клинической университетской больницы, реаниматолог-анестезиолог Олег Шуба. Читать далее...
Несколько родителей, чьи дети учатся в Славянской основной школе Кохтла-Ярве, недовольны тем, что их дети получают оценку “1” за классные занятия, когда болеют, остаются дома и не могут учиться. Директор отвечает, что учитель в таких случаях часто не знает, что ребенок заболел, потому что родители об этом не сообщили. Читать далее...
Открытие магазина Prisma в центре Porto Franco все еще в силе, но ситуация может быстро измениться. Читать далее...
Эстонская экспертная комиссия по иммунопрофилактике рекомендовала вводить вакцину от коронавируса AstraZeneca людям в возрасте до 70 лет и делать вторую инъекцию через 8 недель после первой. Читать далее...
Таллиннский вице-мэр Калле Кландорф посоветовал людям с ограниченными физическими возможностями в нынешних дорожных условиях пользоваться услугами такси. Позже он уточнил, что имел в виду таллиннскую социальную услугу таксоизвоза, которая позволяет лицам с ограниченными физическими возможностями пользоваться услугами такси на 190 евро в месяц. Однако для нуждающихся эта услуга не совсем бесплатна. Читать далее...
Новый министр внутренних дел Кристиан Яани сказал Postimees, что в правительстве идут обсуждения, продолжит ли наша страна расследование гибели парома «Эстония». Читать далее...
Отвечающий в гоурправе Таллинна за уборку улиц вице-мэр Калле Кландорф счел, что пенсионер может взять такси, если тротуар оказался непроходимым из-за снега. В то же время, он заявил, что дороги в столице все же находятся в относительно хорошем состоянии. Postimees отправился в Кадриорг, Ласнамяэ и Пыхья-Таллинн, чтобы выяснить этот вопрос, и попросил людей прокомментировать совет Кландорфа. Читать далее...
По словам мэра Таллинна Михаила Кылварта, в ближайшие годы не планируется повышать цены на услуги Tallinna Vesi, а крупные инвестиции компании будут сделаны за счет кредитных средств. Читать далее...
Правительство Финляндии достигло политического соглашения по введению обязательного тестирования на коронавирус на границах страны. Читать далее...
Памятник Яаку Йоале, открытый в Вильянди в конце прошлого года и с недавних пор закрытый фанерой, у многих разбудил чувство юмора и сатиры, что находит свое отражение в социальных сетях. Читать далее...
2 февраля на Эхитаяте-теэ в Пярну полицейские задержали водителя, гнавшего со скоростью 182 км/ч. Вчера Пярнуский уездный суд назначил ему в наказание десять дней ареста и лишил прав на девять месяцев. Читать далее...
Мать получившего пять пуль в таллиннском районе Ласнамяэ Артема Кременского возмущена приговором Таллиннского окружного суда: «Фактически оправдательный приговор вынесли убийце, который стрелял в безоружного человека с расстояния в шесть метров». Читать далее...
В интернет вывесили базу данных, содержащую 3,2 миллиарда адресов электронной почты и паролей, полученных в результате прежних утечек. Читать далее...
«В этом кроется злой умысел», - говорит директор Таллиннского зоопарка Тийт Маран, комментируя анонимные жалобы, которые годами получают редакции эстонских СМИ. Rus.Postimees поговорил с сотрудниками зоопарка, чтобы узнать, как идут дела и почему вокруг него витает ореол не самых приятных слухов. Читать далее...
Программе Kuuuurija написали сразу несколько человек, которые утверждают, что мать и сын, участвовавшие в программе, вышедшей в эфир в понедельник, 1 февраля, в минувшую субботу подверглись нападению, и в дело пришлось вмешаться полиции. Читать далее...
Четвертого февраля в 12.00 в университете Юваскюла состоялась защита докторской диссертации Марии Юферевой-Скуратовски «Переосмысление профессиональных ролей русскоязычных журналистов в Эстонии». Читать далее...
По словам министра образования и науки Лийны Керсна, государство начнет подготовку вакцинации работников сферы образования от коронавируса, а уже в середине февраля будет проводится вакцинация. Читать далее...