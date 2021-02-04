Картина дня: нападение на члена научного совета, российский самолет нарушил воздушное пространство Эстонии и почти 700 зараженных

Prisma - о планах по открытию магазина в Porto Franco: ситуация может быстро измениться

Открытие магазина Prisma в центре Porto Franco все еще в силе, но ситуация может быстро измениться. Читать далее...

Эстонские эксперты рекомендуют вакцину AstraZeneca лицам до 70 лет

Эстонская экспертная комиссия по иммунопрофилактике рекомендовала вводить вакцину от коронавируса AstraZeneca людям в возрасте до 70 лет и делать вторую инъекцию через 8 недель после первой. Читать далее...

Российский самолет вторгся в воздушное пространство Эстонии

Вчера в первой половине дня российский самолет IL76MD без разрешения вторгся в воздушное пространство Эстонии близ острова Вайндлоо. Он провел в воздушном пространстве Эстонии около минуты. Читать далее...

Предложенная вице-мэром Кландорфом услуга социального такси - не из дешевых

Таллиннский вице-мэр Калле Кландорф посоветовал людям с ограниченными физическими возможностями в нынешних дорожных условиях пользоваться услугами такси. Позже он уточнил, что имел в виду таллиннскую социальную услугу таксоизвоза, которая позволяет лицам с ограниченными физическими возможностями пользоваться услугами такси на 190 евро в месяц. Однако для нуждающихся эта услуга не совсем бесплатна. Читать далее...

Министр внутренних дел о расследовании гибели парома «Эстония»: хочу, чтобы близкие обрели душевный покой

Новый министр внутренних дел Кристиан Яани сказал Postimees, что в правительстве идут обсуждения, продолжит ли наша страна расследование гибели парома «Эстония». Читать далее...

Уличный опрос 〉 Житель Таллинна: пусть вице-мэр сам тогда платит за такси!

Отвечающий в гоурправе Таллинна за уборку улиц вице-мэр Калле Кландорф счел, что пенсионер может взять такси, если тротуар оказался непроходимым из-за снега. В то же время, он заявил, что дороги в столице все же находятся в относительно хорошем состоянии. Postimees отправился в Кадриорг, Ласнамяэ и Пыхья-Таллинн, чтобы выяснить этот вопрос, и попросил людей прокомментировать совет Кландорфа. Читать далее...

Мэр Кылварт: в ближайшие годы водоснабжение для жителей Таллинна не подорожает

По словам мэра Таллинна Михаила Кылварта, в ближайшие годы не планируется повышать цены на услуги Tallinna Vesi, а крупные инвестиции компании будут сделаны за счет кредитных средств. Читать далее...

Правительство Финляндии договорилось об обязательных тестах на COVID-19 при въезде в страну

Правительство Финляндии достигло политического соглашения по введению обязательного тестирования на коронавирус на границах страны. Читать далее...

Скульптура Яака Йоалы отправилась путешествовать по всему миру в виде мемов

Памятник Яаку Йоале, открытый в Вильянди в конце прошлого года и с недавних пор закрытый фанерой, у многих разбудил чувство юмора и сатиры, что находит свое отражение в социальных сетях. Читать далее...