Мэр Кылварт: в ближайшие годы водоснабжение для жителей Таллинна не подорожает

По словам мэра, цены на услуги водоснабжения подробно регулируются Законом о водоснабжении и канализации.

"Стоимость услуги водоснабжения устанавливается акционерным общество Tallinna Vesi, но только после согласования с Департаментом конкуренции, - объяснил Кылварт. - В законе перечислены компоненты затрат, связанные с производством воды, покрытие которых должно обеспечиваться ценой на воду. Среди прочего, цена на воду должна обеспечивать разумную прибыль на капитал, вложенный самим предприятием водоснабжения".

Вчера городская управа объявила, что крупнейший до сих пор инвестор акционерного общства Tallinna Vesi - United Utilities (Tallinn) B.V. - продает свою долю за 100,3 млн евро. Покупателями являются город Таллинн и паевое товарищество Utilitas. В результате сделки город Таллинн станет мажоритарным акционером Tallinna Vesi: если ранее он уже владел почти 35 процентами компании, то по итогам новой покупки город получит в общей сложности 52,35 процента пакета акций. После сделки Utilitas будет владеть 17,6% акций.

По словам Кылварта, согласно соглашению, дивиденды за 2020 год останутся покупателям. «Кроме того, AS Tallinna Vesi - это предприятие с очень высокой капитализацией, а сильная капитализация позволяет осуществлять более крупные инвестиции, чем раньше, и использовать дешевые кредитные деньги для финансирования инвестиций в большей степени, чем раньше», - сказал он.

Что касается текущего сотрудничества с United Utilities, Кылварт говорит, что партнером города в основном является AS Tallinna Vesi, которым с 2001 года руководит кандидат на пост председателя правления, представленный United Utilities в наблюдательный совет. Обязательства британцев заключались, в частности, в поддержании тарифов на воду и канализацию на уровне, разрешенном в предложении о приватизации. Договор об оказании услуг, заключенный между городом Таллинном и AS Tallinna Vesi, наложил на Tallinna Vesi инвестиционные обязательства, которые включали, например, обновление трубопроводов и выполнение ремонтных работ.

«Cо стороны города мы действительно видим, что в ближайшие годы AS Tallinna Vesi будет больше инвестировать в инфраструктуру, чтобы обеспечить непрерывность обслуживания, высокое качество питьевой воды и очистку сточных вод, а также достижение поставленных целей по климатической нейтральности. Мы считаем важным дальнейшее сокращение экологического следа коммунальных предприятий Таллинна», - сказал Кылварт.

Мэр отмечает, что в настоящее время планируется продолжить до 2024 года инвестиционный план, утвержденный советом весной 2020 года, но инвестиции в обновление сетей водоснабжения и канализации несколько увеличатся.