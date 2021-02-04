Кому не угодил Таллиннский зоопарк и как в нем обстоят дела?

— То есть обычный человек может написать письмо зоопарку, что он хочет помочь и ему найдут занятие?

— Ну, конечно, можно же всегда договориться. Банально соорудить какую-нибудь табуретку для шимпанзе. Всё можно обдумать.

Дарья Зубарева, специалист по экологическому образованию, с 2011 года ведет экскурсии.

— Вы непосредственно общались с посетителями зоопарка. Часто ли вам задавали вопросы о тех слухах, что ходят вокруг зоопарка?

— Бывало. Я отношусь к этому совершенно спокойно. Последние года два, если о чем-то таком и спрашивают, то о Норде. Иногда люди просто слышали, что был белый медведь и он умер. И они даже не знают - почему, но эта информация до них дошла. А иногда спрашивают более конкретно, что слышали о болезни медведя, что его пришлось усыпить, и просят объяснить, почему так произошло. Я, конечно, всегда объясняю.

Проводила я как-то экскурсию детям из третьего или четвертого класса. Мы стояли в поляриуме, зашел разговор о Норде, и дети начали рассказывать, что они слышали совершенно о других болезнях, от которых якобы он страдал. И хотя я рассказала, как всё было на самом деле, мы никогда не узнаем, какую информацию дети в итоге унесли с собой.

Также ходит слух, что один наш тюлень, причем лет 10-15 назад, умер от того, что посетители закормили его монетами. Мол, когда его вскрыли, то его желудок был полон монет. Я не знаю, как появился этот слух, но когда меня спросили об этом впервые, я впала в ступор, потому что сама о таком раньше не слышала. Тогда я честно ответила, что не знаю о таком. Потом поспрашивала коллег об этом, все посмеялись.

В январе 2019 года Таллиннский зоопарк попрощался с 17-летним медведем Нордом. Несмотря на все усилия ветеринаров, вылечить левую лапу животного так и не удалось, и Таллиннской зоопарк принял решение избавить животное от мучений и усыпать зверя, опираясь на мнения специалистов и ветеринаров из зоопарков Америки и Европы. Общая оценка международных экспертов была следующей: язва на лапе обусловлена поведенческим расстройством, эффективного лечения не существует и надежды на выздоровление животного нет.