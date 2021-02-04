Чт, 4.02.2021
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Март Хельме
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  • Съемная квартира в центре Таллинна: за что платить 350 евро в сутки?
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Галерея ⟩ Съемная квартира в центре Таллинна: за что платить 350 евро в сутки?

Сутки проживания в этой квартире в столичном квартале Ротерманна стоят столько же, сколько целый  месяц в обычной двухкомнатной в центре Таллинна.

Четырехкомнатная квартира площадью 110 м2 сдается посуточно, причем минимально - на двое суток. Попасть в квартиру можно вполне себе по пин-коду, который, надо полагать, будет назван богатенькому арендатору после оплаты проживания. Кроме суточной оплаты нужно будет внести залог в размере 250 евро. Логично: в квартире, судя по фотографиям, много дорогой мебели и предметов дизайна.

Въезд в квартиру возможен после 14.00, а освободить помещение придется не позднее 10.00

В квартире класса люкс три спальни с тремя кроватями. Наймодатель подсчитал, что жилище вместит пятерых.

Отмечать праздники и проводить шумные вечеринки в квартире запрещено. 

Также в квартире есть баня, камин и терраса. 

Чисто для интереса можно взглянуть на объявление на портале недвижимости KV.EE.

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