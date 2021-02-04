Галерея ⟩ Съемная квартира в центре Таллинна: за что платить 350 евро в сутки?
Сутки проживания в этой квартире в столичном квартале Ротерманна стоят столько же, сколько целый месяц в обычной двухкомнатной в центре Таллинна.
Сутки проживания в этой квартире в столичном квартале Ротерманна стоят столько же, сколько целый месяц в обычной двухкомнатной в центре Таллинна.
Четырехкомнатная квартира площадью 110 м2 сдается посуточно, причем минимально - на двое суток. Попасть в квартиру можно вполне себе по пин-коду, который, надо полагать, будет назван богатенькому арендатору после оплаты проживания. Кроме суточной оплаты нужно будет внести залог в размере 250 евро. Логично: в квартире, судя по фотографиям, много дорогой мебели и предметов дизайна.
Въезд в квартиру возможен после 14.00, а освободить помещение придется не позднее 10.00
В квартире класса люкс три спальни с тремя кроватями. Наймодатель подсчитал, что жилище вместит пятерых.
Отмечать праздники и проводить шумные вечеринки в квартире запрещено.
Также в квартире есть баня, камин и терраса.
Чисто для интереса можно взглянуть на объявление на портале недвижимости KV.EE.