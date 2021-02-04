Ирья Лутсар: мне писали, что я душегубка

По словам Лутсар, травля научного совета длилась уже длительное время, но это были, скорее, единичные случаи. «Обнародование моего номера телефона, конечно, предоставило людям возможность отправлять мне сообщения и звонить», - сказала Лутсар изданию Postimees .

Ей поступали звонки, но человек при этом молчал в трубку, также в сообщениях ее называли душегубкой и обвиняли в том, что «из-за тебя теперь людей убивают в палатах интенсивной терапии в Эстонии».

Лутсар нечего не имеет против критики, но разговоры нельзя записывать и тем более нельзя делиться с общественностью личными номерами телефонов.

Премьер-министр Кая Каллас сказала на сегодняшней пресс-конференции, что правительство взвешивает возможность обеспечения большей безопасности для научного совета.

«Я чувствую себя сейчас безопасно, так как никто не нападал на меня физически. Я говорила бы по-другому, если бы оказалась на месте Пеэпа Тальвинга. То, что я возвращаюсь с работы домой и на меня нападают, совершенно недопустимо», - заключила она.

Атака на Лутсар в социальных сетях

В Facebook попала запись телефонного разговора, во время которого антипрививочник Андрей Вестеринен пытается узнать у Ирьи Лутсар, чем научный совет руководствуется в своей работе и кто устанавливает правила, на основании которых принимаются решения.

Ирья Лутсар отвечает Вестеринену, что правительство республики задает им вопросы и, соответственно, на вопросы ученый совет и отвечает. Вестеринен выражает недоверие правительству и прессе, а также говорит, что люди глупы, если верят тому, что им говорят.

Выложенный в интернет телефонный разговор привел к лавине оскорблений и угроз в адрес Ирьи Лутсар.