Чт, 4.02.2021
Ущерб был невообразимым, и он сильно повлиял на повседневную жизнь всех нас. Индрек Касела
Индрек Касела
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Ирья Лутсар: мне писали, что я душегубка

Ирья Лутсар. ФОТО: Tairo Lutter/Postimees Grupp/scanpix Baltics

Вчера вечером на главврача Северо-Эстонской региональной больницы и члена научного совета по COVID-19 Пеэпа Тальвинга было совершено нападение. Ирья Лутсар, коллега Тальвинга в научном совете, подверглась вербальной атаке на прошлой неделе, когда ей позвонил антипрививочник и выложил их разговор в соцсети, не забыв при этом указать номер телефона вирусолога.

По словам Лутсар, травля научного совета длилась уже длительное время, но это были, скорее, единичные случаи. «Обнародование моего номера телефона, конечно, предоставило людям возможность отправлять мне сообщения и звонить», - сказала Лутсар изданию Postimees.

Ей поступали звонки, но человек при этом молчал в трубку, также в сообщениях ее называли душегубкой и обвиняли в том, что «из-за тебя теперь людей убивают в палатах интенсивной терапии в Эстонии».

Лутсар нечего не имеет против критики, но разговоры нельзя записывать и тем более нельзя делиться с общественностью личными номерами телефонов.

Премьер-министр Кая Каллас сказала на сегодняшней пресс-конференции, что правительство взвешивает возможность обеспечения большей безопасности для научного совета.

«Я чувствую себя сейчас безопасно, так как никто не нападал на меня физически. Я говорила бы по-другому, если бы оказалась на месте Пеэпа Тальвинга. То, что я возвращаюсь с работы домой и на меня нападают, совершенно недопустимо», - заключила она.

Атака на Лутсар в социальных сетях

В Facebook попала запись телефонного разговора, во время которого антипрививочник Андрей Вестеринен пытается узнать у Ирьи Лутсар, чем научный совет руководствуется в своей работе и кто устанавливает правила, на основании которых принимаются решения.

Ирья Лутсар отвечает Вестеринену, что правительство республики задает им вопросы и, соответственно, на вопросы ученый совет и отвечает. Вестеринен выражает недоверие правительству и прессе, а также говорит, что люди глупы, если верят тому, что им говорят.

Выложенный в интернет телефонный разговор привел к лавине оскорблений и угроз в адрес Ирьи Лутсар.

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