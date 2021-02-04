Символический ключ от нарвской ратуши на время получили строители

Электронные подписи под договором Юрий Сайя и Кайдо Сомелар поставили в зале, где экспонируется макет Старой Нарвы. По словам мэра города Катри Райк, не только в самой Нарве, но также в Эстонии, в России, в Европе есть много людей, которые мечтаю о возрождении старого города.

“Для каждого человека это значит что-то свое, - сказала она перед подписание договора. - Нет одной правды. Но сегодня, когда будет подписан договор о проектировании и строительстве ратуши и Ратушной площади, мы будем стоять очень близко к тому, что рождается наконец-то, место, где можно себя показать и других показать”.

Катри Райк у макета довоенной Нарвы: в будущем еще предстоит вернуться к обсуждению, что мы хотим видеть в Старом городе ФОТО: Николай Андреев

После подписания договора Катри Райк передала Кайдо Сомелару символический ключ от ратуши с наказом не позднее декабря 22-го года завершить работы и вернуть ключ тому, кто на тот момент будет мэром Нарвы. Катри Райк также отметила, что в будущем еще предстоит вернуться к обсуждению, что нарвитяне хотят видеть в Старом городе.

По словам Юрия Сайя, в проекте несколько раз менялась команда, пока дело дошло до строительных работ. Теперь директор департамента уверен, что работы проведут в срок.

Работавший над проектом архитектор Владимир Орлов рассказал, что за последние 30 лет было несколько подходов к восстановлению ратуши. В 90-е годы считалось, что здание нужно восстановить в историческом виде, для его снести коридоры и кабинеты, построенные там после войны, когда в ратуше располагался городской Дом пионеров.

“После этого были еще несколько раз переделанные проекты. Когда нам достался этот проект, мы попытались совместить сегодняшнее время и то прошлое время, которое пережила Нарва со времен становления, развития”, - сказал архитектор.

По его словам, правая часть здания внутри будет максимально воссоздана в историческом виде, а левая будет частично современной, чтобы выполнить современные требования, например, обеспечить доступ для людей с особыми потребностями, установить лифты. Чтобы разместить под крышей новый зал городского собрания и кабинет мэра, пришлось поднять потолки, для чего перепроектировать несущие конструкции крыши.

“Я расцениваю это как первый шаг, начало реконструкции Старого города”, - сказал архитектор.

Руководитель строительной фирмы Кайдо Сомелар сказал, что ратуша в Нарве интересный и сложный для него объект. Но ранее его компания уже занималась строительством в исторических районах.

В то же время, большая часть объектов компании - это современные здания. На Северо-Востоке компания ранее строила ресторан KFC в торговом центре Fama в Нарве, здание управы, горсобрания и магазина Coop в Нарва-Йыэсуу и государственную гимназию в Йыхви.

Реконструкция ратуши и Ратушной площади в Нарве должна быть завершена к концу 2022 года. В нее переедет горсобрание, здесь будет представительский кабинет мэра, зал для торжественных мероприятий (в том числе в ратуше будут регистрировать браки), а также ресторан, а также инфопункт и другие помещения для обслуживания туристов.