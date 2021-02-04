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2 февраля в Москве задержали более тысячи человек, вышедших на акции в поддержку Алексея Навального. Задержанные сообщают о жестоком обращении в отделениях полиции. По свидетельствам очевидцев, их били, оскорбляли, незаконно дактилоскопировали и заставляли показывать содержимое телефонов. Одна из задержанных рассказала, что ей на голову надевали пластиковый пакет.

2 февраля в Москве задержали более тысячи человек, вышедших на акции в поддержку Алексея Навального. Задержанные сообщают о жестоком обращении в отделениях полиции. По свидетельствам очевидцев, их били, оскорбляли, незаконно дактилоскопировали и заставляли показывать содержимое телефонов. Одна из задержанных рассказала, что ей на голову надевали пластиковый пакет.

Один из задержанных, Андрей Румянцев, которого привезли в отдел полиции по Донскому району, рассказал "ОВД-Инфо", что полицейские ударили его в солнечное сплетение за отказ разблокировать телефон и угрожали "переломать", если он не будет выполнять их требования.

Алексей Смирнов, оказавшийся в том же отделе полиции, также получил удар в живот во время разговора с сотрудниками центра по противодействию экстремизму.

"Там было два "эшника". Один из "эшников" был еще ничего, второй был погрубее, он пытался применить силу, первый его останавливал. Заставили разблокировать телефоны, я ему показал свой "Телеграм" и список контактов, и он переписал всех моих спам-ботов за последний месяц. Не знаю, что он с ними будет делать. Я получил удар в живот, что-то такое, если честно трудно вспомнить, это было очень поздно, и ты уже в таком состоянии", - рассказал Смирнов "Медиазоне".

Молодой человек утверждает, что слышал, как из других помещений ОВД раздавались крики. Об этом же заявил еще один задержанный Денис Басковский. Он сказал "Медиазоне", что около четырех часов ночи слышал крики "Убивают".

Ночь в ОВД по Донскому району провел автор "Новой газеты" Никита Гирин. По его словам, полицейские "в отделе жестили".

"Попинали, телефоны отняли, пальцы откатали, объяснительные сотрудникам центра "Э", допрос как свидетелей по уголовному делу о блокировании улиц и нарушении санитарных норм", - рассказал он.

Дениса Миськова полицейские при досмотре били по ногам, а во время составления протоколов несколько раз ударили по голове, потому что он "задавал слишком много вопросов", пишет "ОВД-Инфо".

Волонтер предвыборного штаба Любови Соболь 21-летняя Алена Китаева рассказала, что после отказа разблокировать телефон полицейские вывели из помещения другого задержанного и надели ей на голову пакет.

"Сначала один ударил мне по ноге своей ногой, потом сказал: ну все, сейчас будем пакетом душить. У них там был прямо пакет из "Пятерочки". Он мне надел его на голову, начал слегка тормошить. При этом он не то чтобы душил, а, скажем так, тряс мне голову. В конце он толкнул так, что я упала со стула", - рассказала девушка "Новой газете".

По словам Китаевой, когда она начала кричать и просить о помощи, один из полицейских стал ее передразнивать, а затем пригрозил уголовным делом о нападении на представителя власти.

"А потом [он] говорит: смотри, ты меня оцарапала. И проводит себе по лицу, а у него там небольшое покраснение. И говорит: "Я сейчас скажу, что ты меня поцарапала", - рассказала девушка изданию The Isider.

По словам Китаевой, она все-таки назвала полицейским код от телефона после того, как ей начали угрожали электрошокером.

"Учитывая то, что они мне уже надели пакет на голову и начали меня бить, я сказала пароль от телефона. У "телеги" [приложения Telegram] не было пароля. Я не знаю, в какие соцсети они заходили, но я предполагаю, что во все, что можно", - сказала Китаева "Медиазоне".

О жестоком обращении заявила и ее сестра Александра Китаева. После отказа проходить дактилоскопию ее поместили в камеру, где выворачивали руки, рассказала девушка "ОВД-Инфо". По ее словам, в этом участвовали пять сотрудников полиции - три мужчины и две женщины.

"Сжимали мне кулаки, чтобы я их разжала, угрожали, что будут ломать пальцы и кисти рук. Насильственно намазали эту черную мазь на пальцы, приложили листок", - сказала Александра "Медиазоне".

С жестоким обращением столкнулись и задержанные, которых доставили в ОМВД по району Орехово-Борисово Северное, сообщает издание "Важные истории". Один из задержанных рассказал, что тем, кто отказывался предоставить отпечатки пальцев, грозили, что их отведут в подвал.

"Одного чувака правда отвели в подвал, я с ним сидел ночью в камере, он сказал, что его били дубинкой по ногам, по рукам, пока он не согласился подписывать всякие штуки", - сказал собеседник издания.

Бывший фигурант "московского дела" Самариддин Раджабов, также задержанный 2 февраля, сообщил, что в ОВД по району Коптево полицейские насильно раздели его и заставили приседать.

Одна из задержанных, которую доставили в ОМВД по району Хамовники, рассказала телеграм-каналу "Дочь разбойника", что полицейские в отделе унижали и оскорбляли девушек.

"Называли ****** [сумасшедшими], тварями, суками, кончеными. Один ходил, говорил: если у меня была бы такая дочь, я бы ее ***** [избил]", - рассказала девушка.

Многим задержанным суд уже назначил административные аресты. Автора "Новой газеты" Гирина арестовали на 14 суток, Алену Китаеву - на 12.