Мать расстрелянного на Мустакиви: «Этим решением развязали руки людям с оружием»

«Ну что вы, если бы хоть один выстрел был произведен в лежачего человека, суд никогда не принял бы это за самооборону, - удивлен вопросу адвокат. - Кременский бежал на Дорошкевича и тот стрелял ровно до того момента, пока тот не упал. Он обучен стрельбе и знает, что стрелять можно только до момента устранения опасности, что и было сделано».

Ранения Артема распределены по всему телу: живот, бедро, рука, плечо, голова. Какое из них все же сбило Кременского с ног, никто из опрошенных нами людей не знает. «Медики говорят, что с первого выстрела человек, вероятнее всего, упадет, только если он убит. И с тяжелыми ранения в состоянии шока люди еще какое-то время продолжают двигаться. Но в этом деле есть доказательства того, что он не упал ни после первого, ни после второго, ни после других выстрелов — есть свидетели, видеозаписи», - настаивает Садеков.

Переквалифицируя статью обвинения, суд отметил: «В ситуации, когда потерпевший без причин напал на выполнявшего трудовые обязанности обвиняемого, а затем угрожал ему и оскорблял его, причем обвиняемый сразу после случившегося остановил проезжавшую мимо скорую помощь и попросил вызвать полицию, вполне обоснованно определить, что обвиняемый находился в состоянии крайнего душевного возбуждения. Поэтому его поведение можно квалифицировать как спровоцированную попытку убийства».

Зная о том, что Дорошкевич приговорен к полутора годам лишения свободы, три месяца из которых он уже отбыл за решеткой во время предварительного следствия, и больше туда не попадет, если не совершит нового преступления, Ирина расценивает это, как полное оправдание: «Он — убийца! Мои знакомые говорят, что это невероятно. Он стрелял в безоружного человека. Артем был в шортах и майке, у него не было никакого оружия. Я могла бы понять, что это самооборона, если бы он имел при себе дубину или кирпич. Но у него ничего не было. Но суд встает на сторону человека, который до сих пор считает себя правым. В суде он прошел мимо меня с каменным лицом, не было даже попытки извиниться за то, что он сделал моего ребенка инвалидом».

«В той ситуации Дорошкевич поступил по закону, - говорит Садеков. - Оружие выдается для самообороны. Он не мог знать, что на уме у человека, который кричит, машет руками, не слышит, что ему говорят, и никак не реагирует на появившееся оружие. Да, мой подзащитный был в состоянии глубокого душевного потрясения, а кто в него не впадет, когда на тебя нападают и бьют по голове?»

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