Чт, 4.02.2021
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Майлис Репс
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Ограничения немного смягчатся: на следующей неделе нарвские школы можно будет заполнить на 75%

Нарвская Кесклиннаская гимназия - старейшая школа в городе. ФОТО: Ilja Smirnov / Põhjarannik

Как сообщил городской Отдел культуры, на второй неделе февраля в муниципальных школах Нарвы сможет учиться контактно до 75% учеников. Решение принято городскими властями по рекомендации Департамента здоровья. Причина - в сохраняющемся быстром распространении COVID-19 и высоких рисках заражения в Нарве.

Восточное региональное управление Департамента здоровья отметило, что 75% заполняемость оправдана тем, что в помещениях с большим количеством людей существует высокий риск возникновения новых очагов инфекции. В школах сложно соблюдать дистанцию из-за большого количества учащихся. В последнее время появились также случаи, когда причиной заражения становился тесный контакт в школах. Поэтому перевод школ на частичное дистанционное обучение - одна из мер, которая помогает предотвратить возникновение новых очагов инфекции.

Департамент здоровья рекомендовал разрешить с 8 февраля организовать учебную работу в нарвских школах таким образом, что одновременно посещать занятия могут до 75% учащихся от общего количества учеников школы. Исходя из рекомендации Департамента здоровья в период с 8 по 12 февраля контактные занятия проводятся в 1-4, классах, в 9 и 12 классах, а по решению директора в школу допускаются также ученики других классов при условии, что одновременно на контактном обучении находится до 75% обучающихся в этой школе учеников.

Ограничение действует в муниципальных школах Нарвы до конца второй недели февраля. Необходимость продлить, усилить или ослабить ограничения будет рассмотрено в середине следующей недели. Решение будет принято на основе данных, прогнозов роста заболеваемости и рекомендаций Департамента здоровья.

Все учащиеся старше 12 лет по-прежнему должны носить в школе маски. Маски для школ предоставляет город.

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