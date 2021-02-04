Ограничения немного смягчатся: на следующей неделе нарвские школы можно будет заполнить на 75%

Восточное региональное управление Департамента здоровья отметило, что 75% заполняемость оправдана тем, что в помещениях с большим количеством людей существует высокий риск возникновения новых очагов инфекции. В школах сложно соблюдать дистанцию из-за большого количества учащихся. В последнее время появились также случаи, когда причиной заражения становился тесный контакт в школах. Поэтому перевод школ на частичное дистанционное обучение - одна из мер, которая помогает предотвратить возникновение новых очагов инфекции.

Департамент здоровья рекомендовал разрешить с 8 февраля организовать учебную работу в нарвских школах таким образом, что одновременно посещать занятия могут до 75% учащихся от общего количества учеников школы. Исходя из рекомендации Департамента здоровья в период с 8 по 12 февраля контактные занятия проводятся в 1-4, классах, в 9 и 12 классах, а по решению директора в школу допускаются также ученики других классов при условии, что одновременно на контактном обучении находится до 75% обучающихся в этой школе учеников.

Ограничение действует в муниципальных школах Нарвы до конца второй недели февраля. Необходимость продлить, усилить или ослабить ограничения будет рассмотрено в середине следующей недели. Решение будет принято на основе данных, прогнозов роста заболеваемости и рекомендаций Департамента здоровья.

Все учащиеся старше 12 лет по-прежнему должны носить в школе маски. Маски для школ предоставляет город.