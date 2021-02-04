Эстония получила от Еврокомиссии предупреждение в связи с предписаниями по телекоммуникациям

Срок, к которому предписания должны были быть включены во внутригосударственное законодательство, истек 21 декабря 2020 года. По данным Еврокомиссии, о полном перенятии пока сообщили только Греция, Венгрия и Финляндия.

Европейское законодательство по электронным коммуникациям обновляет европейскую нормативно-правовую базу сферы, чтобы расширить выбор и права потребителей. В числе прочего, предусматриваются более ясные договоры, обеспечение качественных услуг и рынки конкуренции, а также более высокие стандарты обслуживания, в том числе улучшенную связь в чрезвычайных ситуациях.

Новое законодательство, как сообщает Еврокомиссия, выгодно операторам, поскольку помогает увеличить инвестиции в сети с очень высокой пропускной способностью, а также делает ситуацию более предсказуемой, что будут способствовать обновлению цифровых услуг и инфраструктуры.

Комиссия направила письма Бельгии, Болгарии, Чехии, Дании, Германии, Эстонии, Ирландии, Греции, Франции, Хорватии, Италии, Кипру, Латвии, Литве, Люксембургу, Мальте, Нидерландам, Австрии, Польше, Португалии, Румынии, Словении, Словакии и Швеции с просьбой принять соответствующие меры и уведомить об этом. У государств-членов на ответ есть два месяца.

Европейский кодекс электронной связи вступил в силу в декабре 2018 года, у государств-членов было два года на его внедрение.

Комиссия в соответствии с законодательством приняла в декабре 2020 года постановление, которым устанавливаются единые максимальные тарифы по прекращении звонка, по которым операторы могут взимать друг с друга оплату за передачу звонков по стационарным сетям и мобильных звонков в своей сети.