В интернет вывесили более трех миллиардов э-адресов с паролями

База данных, опубликованная на одном из хакерских форумов, в два с лишним раза больше, чем аналогичная база, вывешенная в 2017 году и содержавшая 1,4 миллиарда паролей, пишет Techradar.

Т.е. речь идет не о новой утечке, хотя в данный момент неясно в результате какой именно из них просочились в сеть эти данные: адреса и пароли собраны с разных сайтов по всему миру.

Можно предположить, что база содержит данные, полученные в результате утечек Yahoo в 2013 и 2014 годах, когда были украдены данные всех пользователей Yahoo. По словам экспертов Cybernews, в базе данных содержатся пароли, утекшие в 2012 году с LinkedIn.