Руководители волости Валга заразились коронавирусом

Уведомление о потенциальном риске заражения также получили участники последнего заседания волостного собрания, так как в собрании принимал участие человек, который впоследствии сдал положительный тест.

Старейшина волости Валга Эстер Карусе сообщила, что поехала сдавать пробы в среду, после того, как участники состоявшегося 29 января заседания волостного собрания были проинформированы о том, что на собрании присутствовал человек без каких-либо признаков или симптомов коронавируса, сдавший, однако, положительный тест на COVID-19. В четверг тест старейшины волости оказался положительным.

«На работу волостной управы это не влияет в том смысле, что управа прекрасно справляется. Я продолжу работу из дома. Это не повлияет на работу других чиновников, например, я сама не была на этой неделе в волостной управе», - сказала Карусе.

По словам Карусе, она считает, что заразилась вирусом на заседании волостного собрания. Волостная управа также направила в Департамент здоровья имена людей, участвовавших в заседании.

Согласно указаниям Департамента здоровья, Карусе находится на самоизоляции. Она добавила, что пока чувствует себя хорошо.

Вице-старейшина Мати Киккас получил положительный результат теста в среду. «Во вторник пошел сдавать тест, в среду получил положительный результат. Затем я сообщил об этом всем, с кем контактировал».

По словам Киккаса, его самочувствие сейчас - вполне хорошее. "Не жалуюсь. Симптомы появились на выходных, но на сегодня я уже очень хорошо себя чувствую. Но должен находиться в изоляции".

Киккас добавил, что он, вероятно, и был тем самым человеком без симптомов, который участвовал в заседании совета. Однако он тоже может продолжать выполнять свои обязанности. "Больничный не брал. Можно работать дистанционно, мы все равно перешли на домашний офис".