Руководители волости Валга заразились коронавирусом
Старейшина волости Валга Эстер Карусе и вице-старейшина Мати Киккас недавно дали положительный результат теста на коронавирус, пишет Lõuna-Eesti Postimees.
Старейшина волости Валга Эстер Карусе и вице-старейшина Мати Киккас недавно дали положительный результат теста на коронавирус, пишет Lõuna-Eesti Postimees.
Уведомление о потенциальном риске заражения также получили участники последнего заседания волостного собрания, так как в собрании принимал участие человек, который впоследствии сдал положительный тест.
Старейшина волости Валга Эстер Карусе сообщила, что поехала сдавать пробы в среду, после того, как участники состоявшегося 29 января заседания волостного собрания были проинформированы о том, что на собрании присутствовал человек без каких-либо признаков или симптомов коронавируса, сдавший, однако, положительный тест на COVID-19. В четверг тест старейшины волости оказался положительным.
«На работу волостной управы это не влияет в том смысле, что управа прекрасно справляется. Я продолжу работу из дома. Это не повлияет на работу других чиновников, например, я сама не была на этой неделе в волостной управе», - сказала Карусе.
По словам Карусе, она считает, что заразилась вирусом на заседании волостного собрания. Волостная управа также направила в Департамент здоровья имена людей, участвовавших в заседании.
Согласно указаниям Департамента здоровья, Карусе находится на самоизоляции. Она добавила, что пока чувствует себя хорошо.
Вице-старейшина Мати Киккас получил положительный результат теста в среду. «Во вторник пошел сдавать тест, в среду получил положительный результат. Затем я сообщил об этом всем, с кем контактировал».
По словам Киккаса, его самочувствие сейчас - вполне хорошее. "Не жалуюсь. Симптомы появились на выходных, но на сегодня я уже очень хорошо себя чувствую. Но должен находиться в изоляции".
Киккас добавил, что он, вероятно, и был тем самым человеком без симптомов, который участвовал в заседании совета. Однако он тоже может продолжать выполнять свои обязанности. "Больничный не брал. Можно работать дистанционно, мы все равно перешли на домашний офис".
Второй заместитель cтарейшины волости Тоомас Петерсон также сидел на встрече рядом с Карусе и Киккасом. Петерсон не пожелал сказать, дал ли он положительный результат теста. «Я не отвечаю на такие вопросы. Я нахожусь в самоизоляции и работаю в домашнем офисе. Члены волостной управы доступны, работа идет».