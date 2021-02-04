Против Любови Соболь возбудили уголовное дело

"Любови предъявлено обвинение в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил, повлекшем угрозу массового заболевания людей (ч. 4 ст. 33 - ч. 1 ст. 236 УК РФ)", - сообщил "Интерфаксу" адвокат Соболь Владимир Воронин.

3 февраля Следственный комитет уже предъявил аналогичное обвинение брату Алексея Навального Олегу, участнице Pussy Riot Марии Алехиной и координатору московского штаба Навального Олегу Степанову. Максимальное наказание по ч.1 ст. 236 - до двух лет лишения свободы.

В уголовном деле идет речь о событиях, связанных с несогласованной акцией протеста в Москве 23 января в поддержку Алексея Навального. После акции правоохранительные органы возбудили ряд уголовных дел, в том числе о нарушении санитарно-эпидемиологических правил (ст.236 УК РФ), применении насилия к представителям власти (ст. 318 УК РФ), хулиганстве (ст. 213 УК РФ).