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На Дальнем Востоке с конца января разворачивается «бензиновый кризис»: из-за ремонта на нефтеперерабатывающем заводе с части заправок исчезло топливо. Люди часами стоят в очередях, ищут канистры с бензином в социальных сетях и просят помощи в чатах.

«У кого есть литров пять на Тихоокеанской? Заглох прям перед заправкой», - пишет пользователь Виталий в чате в «Телеграме», в котором жители Хабаровска обсуждают нехватку бензина. Там они узнают друг у друга, на каких заправках есть бензин, просят помощи или просто жалуются на невозможность заправиться.

«Стою на лампочке, надеюсь, хватит мне бензина, благо дом рядом, пойду спать пешком», - пишет Кирилл.

«Есть кто с бензином в канистре? Куплю литров десять, стою в пробке, заглохну сейчас», - спрашивает Павел.

«Бензиновый кризис» в регионе начался еще в конце января после остановки местного нефтеперерабатывающего завода. По данным местных властей, завод должен был начать работу 30 января, но по состоянию на 2 февраля не вошел в производственный цикл.

Местные жители говорят, что до сих пор стоят в очередях по несколько часов и не могут найти топливо.

«Вчера в обед я попал в патовую ситуацию», - рассказывает Иван из Хабаровска. По его словам, 3 февраля он вместе с женой простоял на АЗС в очереди 3,5 часа. Его машина заглохла перед самой колонкой.

«Сперва толкал авто один, затолкать уже к колонке помогли добрые люди. Как итог - кто-то оборвал шланг на колонке, в которую стояли мы. А на соседнюю колонку была совсем другая очередь, на неё нас пускать отказались. Помог молодой человек, который одолжил канистру, после уговоров меня пустили на соседнюю колонку и я смог хотя бы завестись», - написал Иван в переписке с корреспондентом Би-би-си.

Вечером супруги выехали искать бензин, но нашли только «километровые очереди, когда кишка от поворота начинается». В итоге Иван с женой поехали на другой конец города и по дороге увидели машину, которая заглохла прямо на перекрестке у поста ГИБДД.

«Никто не останавливался на удивление, машина уже вся промерзла изнутри… Мы остановились, поинтересовались... Мы предложили оттолкнуть его, оттолкнули его с дороги», - вспоминает он.

Ивану все-таки удалось найти заправку с бензином. Пока он заправлял машину, его жена в одном из чатов увидела просьбу о помощи. «На владивостокской трассе за Ильинкой на подъезде к Хабаровску парень заглох и, грубо говоря, замерз в машине. Как раз канистра была с собой - заправил канистру»", - рассказал Иван. По его словам, водитель без бензина простоял на трассе несколько часов.

«Приехали, заправили его - без всяких накруток, как сейчас куча спекулянтов предлагают по 200-250 рублей за литр привезти вас заправить. Он перевел нам», - описывает ситуацию Иван.

Проблема с бензином в #хабаровск

Отстоял очередь, иду покупать 95 бензин, сказали что привезли только 92. Ладно, купил иду на улицу, а на соседней колонке мужик на крузаке льёт 95 бензин. Спрашиваю, как так? Он мне говорит: топливная карта. — Фотограф с Дальнего Востока (@maxmayner) February 4, 2021

«По городу масса людей просят о помощи, кто замерз, кто заглох, чтобы привезли хоть пять литров, хоть 10, чтобы хотя бы завести машину, чтобы ее не бросать», - так он описывает ситуацию в Хабаровске.

4 февраля Хабаровский НПЗ возобновил производство бензина, но ситуация не стала радикально лучше. Местный житель Михаил рассказал Би-би-си, что в четверг провел 3,5 часа в очереди на заправку. «Еще машин, наверное, 50 стоит впереди меня - еще только через час я заправлюсь», - писал он из очереди.

В городе уже начали появляться люди, которые готовы заработать на том, что найти бензин и привезти его. В местном «Инстаграме» появились скриншоты объявлений с предложением купить бензин на карточку от юридического лица либо просто привезти бензин в канистрах с заправки. Подобные объявления есть на популярных сайтах вроде «Авито».

«Просьба не писать гневные сообщения, каждый зарабатывает, как может!» - пишут авторы объявления. Цена за литр бензина у этого продавца указана в 100 рублей.

По данным местных СМИ, в Хабаровске также продавали места в очереди на заправку за несколько тысяч рублей. Жители также публикуют сообщения о том, что они пытаются договориться с таксистами, чтобы им привезли бензин, в случаях, когда он закончился прямо на дороге.

Почему появился дефицит и как власти пытаются это исправить?

Первые жалобы на дефицит бензина появились еще 26 января, рассказывал заместитель председателя правительства края по вопросам ТЭК и ЖКХ Анатолий Литвинчук.

Он объяснил нехватку топлива тем, что Хабаровский НПЗ встал на плановую модернизацию. Производство бензина снизилось, поэтому на заправках продавались остатки бензина и топливо с других нефтеперерабатывающих заводов. Именно задержка с этими поставками и стала, по словам Литвинчука, причиной дефицита.

Хабаровский НПЗ входит в «Независимую нефтегазовую компанию» (ННК, принадлежит Эдуарду Худайнатову). Литвинчук указывал, что проблемы касаются именно заправок этой компании.

ФАС и минэнерго (цитата по Интерфаксу) сообщали, что с начала ремонта из-за технических проблем выпало производство 2 тысяч тонн бензина в сутки, а за весь период простоя - 30 тысяч тонн. При этом, по этим данным, 38,6 тысячи тонн планировалось доставить из НПЗ других регионов.

Сверх этого объема бензин доставляли из Росрезерва. По данным ведомства, отгрузки из их хранилищ начались еще 1 февраля. Минэнерго и ФАС в своем заявлении говорили, что согласовали с РЖД «зеленый коридор» для этих составов на железной дороге.

По словам Литвинчука, дополнительные поставки должны были, в частности, обеспечить свободную продажу бензина за наличный расчет вдоль автотрасс от Бикина до Комсомольска-на-Амуре.

В городах ситуация была несколько хуже: власти договорились с руководством «ННК-Хабаровскнефтепродукт» о том, что бензин будет в свободной продаже не менее чем на 30% заправок «ННК». На остальных топливо будут продавать по карточкам. Местные жители рассказали Би-би-си, что 4 февраля на многих заправках по-прежнему действовали карточки. Судя по словам местных жителей, по ним купить бензин могли только некоторые юридические лица.

По данным региональных властей, Хабаровский НПЗ заработал 30 января, но, вопреки заверениям руководства, к 2 февраля так и не вошел в производственный цикл.

По совместному заявлению минэнерго и ФАС, который цитировал Интерфакс, 3 февраля НПЗ должен возобновить отгрузки бензинов марок АИ-92 и АИ-95 в полном объеме. По данным властей Хабаровского края, первая партия в 500 тонн - среднесуточная норма - уже была доставлена на заправки ННК. Кроме того, продолжились поставки из Росрезерва. По информации компании, бензином обеспечены 54 заправочные станции компании из 84.

Хронический дефицит

Сергей Суверов, инвестиционный стратег УК «Арикапитал», поясняет, что проблемы с топливом на Дальнем Востоке существуют давно: спрос гораздо выше, чем предложение. В регионе работают только два НПЗ - в Хабаровске и в Комсомольске («РН-Комсомольский НПЗ», принадлежит Роснефти).

По словам президента Независимого топливного союза Павла Баженова, это далеко не самые крупные и мощные заводы в стране. «Объема их переработки хватает впритык, чтобы снабжать регионы - или не хватает», - объясняет он.

Доставка по железной дороге в отдаленный регион нерентабельна из-за высокого тарифа - в такой ситуации ремонт одного из заводов создает серьезные перебои с поставкой, добавляет Суверов.

«Это регион, в котором не хватает мощностей, плюс трудно поставлять из других регионов из-за высоких тарифов РЖД», - объясняет аналитик.

Поставка топлива из Росрезерва не позволит решить проблему системно, уверен Суверов. Выход - только в строительстве новых мощностей по нефтепереработке, считает Суверов.

По мнению Баженова, нефтяникам невыгодно вкладываться в строительство новых мощностей по переработке из-за налогового режима: из-за его особенностей экспортировать нефть и и нефтепродукты выгоднее, чем продавать внутри страны.

Суверов добавляет, что такое строительство новых НПЗ вряд ли возможно без поддержки государства.

Глава «Роснефти» Игорь Сечин на встрече с президентом Владимиром Путиным в августе 2020 года как раз жаловался на нехватку мощностей на Дальнем Востоке. «При общем объеме потребления порядка шести миллионов тонн товарных нефтепродуктов два завода, которые там работают, в Комсомольске и в Хабаровске, могут обеспечить только порядка трех миллионов тонн. Поэтому почти половина ввозится из других регионов, и формируется более высокая цена в этом регионе», - говорил он.

На этой же встрече он попросил профинансировать инфраструктуру для будущего нефтехимического комплекса в Находке, а также пожаловался на проблемы с налогообложением.

В России розничные цены на бензин регулируются, но при этом на оптовом рынке ценообразование остается рыночным: фактически независимые поставщики при сильном росте оптовых цен не могут поднять цены для конечных клиентов.

«Опт может расти и расти существенно, а розница не может реагировать. Поэтому мы имеем медленный, но постоянный рост розничных цен», - говорит Баженов.

Рост цен на бензин не раз приводил к волнам протестов по всей России.