Трагедия в доме по уходу: оставленный без присмотра пожилой мужчина умер в сугробе

"Очень прискорбный случай, глубоко сожалею", - сказал глава пансионата Helme Пеэтер Арро.

К полудню четверга примерный ход событий в пансионате был установлен. Погибшим был 92-летний мужчина с деменцией, который покинул дом во время утреннего обхода. По словам пресс-секретаря Лыунаской префектуры Рагне Кейск, мужчину, лежавшего на земле у ведущей к пансионату подъездной дороги, обнаружил незадолго до шести утра случайный прохожий, который передал информацию в центр тревоги.

"У нас двери открыты, как того требует закон. У нас есть камеры, мы все выяснили. Во время процедур по уходу нет людей, которые бы просто наблюдали. Есть несколько курильщиков, которые ходят рано утром. Он активно ходил, хотя и плохо. Но все же смог выйти наружу», - рассказал Арро.

Причина смерти в четверг все еще была не установлена. По словам Кейск, на теле не было никаких следов внешнего насилия, но точная причину смерти мужчины выяснит вскрытие. "Очевидно он упал, потому что еле передвигал ноги. Там он и остался. Когда вызвали скорую, он все еще двигался, не замерз. К моменту прибытия скорой помощи, он был мертв", - сказал Пеэтер Арро.

По словам главы пансионата,наблюдение за клиентами - это, по сути, обязанность лиц, осуществляющих уход, но в ночное время не всех удается постоянно контролировать . "Поскольку рабочая сила здесь весьма ограничена, отдельного наблюдателя нет. Ночью в доме только сиделки, ночью их трое. Клиентов же 74".

Учреждение начало внутреннее расследование. «Обстоятельства мы выясним точно. Но это не меняет конечного результата. Крайне печальный инцидент. К сожалению, у нас в доме есть люди, за которыми следует больше присматривать, но у всех проблема с финансированием, невозможно нанять персонал на неопределенный срок в качестве отдельных наблюдателей в ночное время. Днем сотрудников больше».

По словам Арро, подопечные и раньше выходили из учреждения, но обычно такие случаи заканчиваются положительно. "Были случаи, когда искать людей приходилось полиции. Есть еще один человек, очень большой любитель хлдьбы, его находили за пределами уезда. Обычно мы сами их находим на территории поселка. В дневное время это не вопрос".

По словам руководителя учреждения, то, что никого нельзя держать за закрытыми дверями, с одной стороны, хорошо, а с другой - проблема. «Нас штрафовали за то, что двери заперты... С точки зрения пожарной безопасности необходимо чтобы они были открыты, чтобы люди могли немедленно выйти. Но с другой стороны, мы не можем гарантировать их здоровье. Для камер наблюдения тоже нужны люди. Камера не подает никаких другихсигналов, кроме изображения».

По словам Арро, дом призрения сделает выводы из произошедшего, и, вероятно, придется нанять дополнительный персонал.

По словам директора, погибший был доброжелательным человеком, бывшим председателем колхоза. «Мы связались с его дочерью, все обсудили. Человек принял это с пониманием. Она знает, в каком он был состоянии, отец больше не узнвал свою дочь», - сказал Арро.

Рядом с пансионатом Хельме у дороги виднеется пятно крови на снегу. ФОТО: Arvo Meeks