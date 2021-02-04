В центре Хельсинки вместо паромных терминалов появится новая набережная

В ближайшие пять лет центр Хельсинки в районе залива Eteläsatama ждут большие изменения. План реконструкции был одобрен вчера вечером на собрании городского совета.

Олимпийский терминал Южного порта будет закрыт, а паромы в Стокгольм в дальнейшем будут отправляться из терминала Катаянокка, который сейчас используется компанией Viking Line, и из Западного порта. Помимо этого, Западный порт, расположенный в районе Яткясаари, свяжут туннелем с Западной автомагитстралью (Länsiväylä). «Зеленые», впрочем, выступают против строительства туннеля в центре финской столицы и предлагают развивать транспортную доступность порта Вуосаари.