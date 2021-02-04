Лучшими молодежными работниками года стали Криста Дрегер и Александр Арабкин

Ежегодное мероприятие Noorte Heaks Tänu в этом году состоялось в среду виртуально. Награда вручалась в 11 категориях. Победителей объявляла министр образования и науки Лийна Керсна, которая заявила, что их объединяют инновационные подходы. "Прошлый год, несомненно, стал испытанием для молодежных работников – кризисная ситуация была новой и полной вызовов для всех, а предприимчивость и умные решения в интересах молодежи были поистине выдающимися, — сказала Керсна. — Молодежная работа влияет на благополучие всех нас, потому что сегодняшняя молодежь создает будущее. Поэтому чрезвычайно важно отметить тех, кто работает во благо молодежи».

Рийн Тамм, руководитель отдела политики в отношении молодежи и талантов Министерства образования и науки, также подчеркнула важность сотрудничества. «В молодежной сфере хорошо осознают, насколько важна совместная работа. Великие дела становятся возможны с помощью общегосударственных молодежных организаций, сетей сотрудничества и зонтичных организаций в молодежной сфере. Важно осмеливаться мыслить нестандартно, и прошлый год доказал успешность такого образа мышления», — сказала Тамм.

Школа по интересам года заботится о душевном благополучии молодежи

На пятнадцатой церемонии награждения в молодежной сфере было выдано 18 благодарственных писем.

Титула «Школа по интересам года» была удостоена тартуская танцевальная школа Shaté, которая предоставляет танцевальное образование более 20 лет и активно вносит вклад в деятельность сетей сферы, таких как Представительский совет по образованию по интересам (HUVE) и Эстонский Союз танцевального образования по интересам. В дополнение к своей основной деятельности танцевальная школа предлагает молодежи поддержку в выполнении домашних заданий и решении личных проблем посредством консультационных услуг. Танцевальная школа Shaté также консультирует другие подобные школы в качестве наставника.

Титул молодежного работника года получили специалист по культурной, спортивной и молодежной работе волостной управы Харку Криста Дрегер и мобильный молодежный работник Таллиннского департамента по делам молодежи и спорта Александр Арабкин. Оба отличаются своим многолетним вкладом: Дрегер активно работает в молодежной сфере уже 20 лет, а Арабкин – более 10 лет.

Криста Дрегер организует проектные лагеря Fän Clab и проводит различные курсы по повышению качества работы с молодежью. В волости Харку Криста сформировала сеть молодежного информационного сотрудничества и создала условия для участия молодежи волости в дружине и молодежном совете. В этом году Криста присоединилась к большому проекту «Солнечный лагерь» для поддержки молодежи из малообеспеченных и многодетных семей.

Опыт Александра Арабкина помог спроектировать и развить предлагаемую в Таллинне услугу мобильной работы с молодежью. Мобильная работа с молодежью – это метод работы, направленный на установление доверительного контакта с человеком и тем самым поддержку его благополучия. Александр является наставником других мобильных молодежных работников в Таллинне, а также членов Собрания молодежных работников. Миссия Александра – научить молодых людей работать в команде, справляться со стрессом и заботиться о своем душевном здоровье. В прошлом году он также обучал студентов отделения молодежной работы в Таллиннском университете и участвовал в различных семинарах, где делился своим опытом.

В категории многолетнего вклада поощрили трех инициаторов с большим стажем в этой сфере – многолетнего директора одного из предшественников Департамента по делам образования и молодежи, бывшего Эстонского центра молодежной работы (ENTK) Эдгара Шлюммера, заместителя директора Каура Кётси и бывшего руководителя молодежного отдела Министерства образования и науки Реэлику Оякиви. Под руководством Эдгара Шлюммера в Эстонии была запущена система мониторинга молодежи, разработана система оценки качества работы с молодежью для местных самоуправлений, созданы профессиональный стандарт для молодежных работников, решения для поддержки молодежи со статусом NEET и многое другое. И Эдгар Шлюммер, и Каур Кётси внесли значительный вклад в продвижение профессиональных стандартов работы с молодежью и разработку учебных программ по работе с молодежью, оба обучают будущих молодежных работников Таллиннского университета. Помимо ENTK, Каур Кётси внес свой вклад в деятельность Союза защиты детей Эстонии и различных международных сетей.Под руководством Реэлики Оякиви прошли председательство Эстонии в Совете ЕС и Молодежная конференция ЕС, а также была составлена программа развития молодежной сферы на 2021-2035 годы. Благодаря вкладу Реэлики Оякиви молодежная политика Эстонии также получила премию ОЭСР Future Policy Award 2019.