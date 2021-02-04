Живущие в промерзшей квартире герои программы Kuuuurija стали жертвами физического насилия

После нескольких сообщений о нападении редакция Kuuuurija позвонила 20-летнему Ээрику и спросила, действительно ли они подверглись нападению. Ээрик и его мать Урве подтверждают, что двое мужчин в состоянии алкогольного опьянения действительно подошли к двери их квартиры в субботу, 30 января, и устроили шум. Когда Ээрик открыл дверь, его силой заставили пить алкоголь.

"Я попросил их уйти, сказал, что не хочу и не употребляю алкоголь. Я уже закрывал дверь, когда внезапно по ней ударили ногой, и я упал в коридоре, нашел капень и попытался ударить их им, но потом они ударили мою маму об стену", - со страхом сказал Ээрик.

К сожалению, на этом все не закончилось. Эрику удалось сбежать от вандалов на кухню, но один из мужчин догнал его и бросил на пол.

«Он несколько раз ударил меня ногой по животу, даже сегодня мой живот все еще сильно болит. Я нашел на кухне еще один кирпич и попытался ударить его еще раз. В конце концов мы смогли вызвать полицию», - добавляет Эрик дрожащим голосом.

По словам Урве и ее сына Ээрика, в ту ночь полиции удалось задержатьтолько одного из нападавших- второму мужчине, невысокого роста, удалось скрыться. «Мы не хотим и боимся здесь дальше жить, мы не знаем этих людей. Если бы у нас были деньги, мы бы переехали в другое место. Мы больше не выходим из дома!» - говорят в панике Ээрик и его мама Урве.

Здесь следует упомянуть, что нападение произошло за несколько дней до того, как вышел посвященные им выпуск Kuuuurija, и Урве и Эрик понятия не имеют, почему на них напали. «Из нашего дома же нечего красть!» - объяснил молодой человек.

Программа Kuuuurija также обратилась в полицию за комментарием.

В ежедневной сводке Ляэнеской префектуры было найдено следующее сообщение:

Самовольное вторжение

30 января в полицию поступило сообщение о том, что в волости Саарде 26-летний и 45-летний мужчина самовольно проникли в квартиру и там толкнули 60-летнюю женщину и ударили 20-летнего мужчину.

В полиции не пожелали дать Kuuuurija дополнительные комментарии на эту тему.

Редакция также выяснила, что думает о случившемся волостной старейшина Саарде Андрес Аннаст:

"Насилие ни в коем случае не может быть решением. Когда на кого-то нападают, это ненормально. Кто бы ни совершил деяние, он также должен понести ответственность. Я верю в работу полиции и в то, что этот вопрос скоро решится. Полиция делает свою работу, мы делаем свою. Мы знаем, что семья сейчас напугана, но, как и раньше, наши социальные работники общаются с ними и стараются поддерживать их всеми возможными способами".