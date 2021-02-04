На рынок готовится выйти новое средство, способное перевернуть терапию COVID-19

стало известно , что Университет Рокфеллера и компания Bristol Myers Squibb заключили соглашение, по которому компания получит эксклюзивную мировую лицензию на разработку, производство и реализацию описанной пары антител. Эти антитела будут продаваться и как терапевтическое, и как превентивное средство против COVID-19.

Антитела отличаются не только эффективностью, но и стабильностью, что позволяет им долгое время оставаться в крови. Притом, они будут работать против разных штаммов вируса. По словам специалистов, несмотря на появление вакцин, в мире останутся люди, которые заразятся коронавирусом. Поэтому новая терапия необходима для лечения легкой и умеренной форм COVID-19, а также для предотвращения развития серьезных осложнений у пациентов из группы риска.