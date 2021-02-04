На рынок готовится выйти новое средство, способное перевернуть терапию COVID-19
Университет Рокфеллера представил два антитела к спайковому белку коронавируса SARS-CoV-2, которые, как было показано, нейтрализуют вирус in vitro и в моделях животных. Эти два антитела показали активность против нескольких известных мутантных версий SARS-CoV-2. По словам ученых, их совместное введение может снизить вероятность неудачной терапии. Два антитела уникальны за счет длительности действия и высокого сродства к спайковому белку, пишет MEDdaily.