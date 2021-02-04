Чт, 4.02.2021
Ущерб был невообразимым, и он сильно повлиял на повседневную жизнь всех нас. Индрек Касела
Индрек Касела
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  • На рынок готовится выйти новое средство, способное перевернуть терапию COVID-19
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На рынок готовится выйти новое средство, способное перевернуть терапию COVID-19

Коронавирус. ФОТО: Shutterstock

Университет Рокфеллера представил два антитела к спайковому белку коронавируса SARS-CoV-2, которые, как было показано, нейтрализуют вирус in vitro и в моделях животных. Эти два антитела показали активность против нескольких известных мутантных версий SARS-CoV-2. По словам ученых, их совместное введение может снизить вероятность неудачной терапии. Два антитела уникальны за счет длительности действия и высокого сродства к спайковому белку, пишет MEDdaily.

И стало известно, что Университет Рокфеллера и компания Bristol Myers Squibb заключили соглашение, по которому компания получит эксклюзивную мировую лицензию на разработку, производство и реализацию описанной пары антител. Эти антитела будут продаваться и как терапевтическое, и как превентивное средство против COVID-19.

Антитела отличаются не только эффективностью, но и стабильностью, что позволяет им долгое время оставаться в крови. Притом, они будут работать против разных штаммов вируса. По словам специалистов, несмотря на появление вакцин, в мире останутся люди, которые заразятся коронавирусом. Поэтому новая терапия необходима для лечения легкой и умеренной форм COVID-19, а также для предотвращения развития серьезных осложнений у пациентов из группы риска.

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