Волна сокращений персонала в Telia обойдет Эстонию стороной
Телекоммуникационная компания Telia, действующая в Скандинавии и странах Балтии, намеревается сокращать рабочие места, но это сокращение не коснется Эстонии, пишет Postimees.
Телекоммуникационная компания Telia, действующая в Скандинавии и странах Балтии, намеревается сокращать рабочие места, но это сокращение не коснется Эстонии, пишет Postimees.
«У Telia нет планов по крупным сокращениям штатов в Эстонии, и мы продолжим нашу работу в обычном ритме», - сказала BNS менеджер по персоналу Telia Eesti Ингрид Вийнапуу.
Представляя стратегию Telia на прошлой неделе, исполнительный директор Telia Эллисон Киркби заявила, что в этом году концерн планирует сократить около 1000 рабочих мест и к 2025 году сократить расходы на 500 миллионов евро.
По словам Вийнапуу, в настоящее время также обсуждается возможность создания в Эстонии центра компетенции, который обслуживал бы всю деятельность концерна Telia.
«Это, безусловно, будет иметь более широкое международное измерение с точки зрения как новых должностей, так и различных специалистов», - отметила менеджер по персоналу.
Операционная прибыль Telia Eesti снизилась в прошлом году на 12,7% до 446 миллионов шведских крон, или 44 миллионов евро, сообщило телекоммуникационное предприятие в пятницу.