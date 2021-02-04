Волна сокращений персонала в Telia обойдет Эстонию стороной

«У Telia нет планов по крупным сокращениям штатов в Эстонии, и мы продолжим нашу работу в обычном ритме», - сказала BNS менеджер по персоналу Telia Eesti Ингрид Вийнапуу.

Представляя стратегию Telia на прошлой неделе, исполнительный директор Telia Эллисон Киркби заявила, что в этом году концерн планирует сократить около 1000 рабочих мест и к 2025 году сократить расходы на 500 миллионов евро.

По словам Вийнапуу, в настоящее время также обсуждается возможность создания в Эстонии центра компетенции, который обслуживал бы всю деятельность концерна Telia.

«Это, безусловно, будет иметь более широкое международное измерение с точки зрения как новых должностей, так и различных специалистов», - отметила менеджер по персоналу.