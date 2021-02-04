Мария Юферева-Скуратовски защитила докторскую диссертацию в Финляндии

«В ходе данного исследования я проанализировала, как менялось восприятие профессиональных ролей и этических убеждений русскоязычных журналистов в период социальных и политических трансформаций в Эстонии с 1991 по 2016 годы. Кроме того, диссертация также рассматривает процесс интеграции в Эстонии и участие в нем русскоязычных журналистов», — отметила Юферева-Скуратовски.

По мнению Юферевой-Скуратовски, в указанный период от журналистов ожидалось, что они будут служить посредниками процесса интеграции и информационным мостом между двумя общинами.

В диссертации отмечено, что восприятие журналистами своих профессиональных ролей в начале 2000-х годов было весьма противоречивым. С одной стороны они осознавали важность миссии «способствовать интеграции русскоязычного населения в эстонское общество», с другой стороны ощущали бессилие от невозможности значительно влиять на политические процессы и повестку. В результате внутреннего конфликта некоторыми журналистами было принято решение покинуть журналистику и заняться политикой, чтобы они смогли лучше представлять интересы русскоязычного населения.

94 процента опрошенных журналистов отметили, что видят себя в роли посредника социальной интеграции Эстонии, в задачи которого входит доносить проблемы и важные события, происходящие в обществе Эстонии, до русскоязычного меньшинства. Тогда как важность роли журналиста, как «сторожевого пса» общества отметили 77% респондентов.

Защита докторской диссертации Марии Юферевой-Скуратовски (МА) состоялась 4 февраля в 12.00 в удаленном режиме.