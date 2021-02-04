Силламяэсцы придумали мобильное приложение для поиска подработки

Подобно тому, как устроены сервисы такси, Skillus - это два разных приложения. Одно позволяет найти человека, готового оказать какую-либо мелкую услугу, помощь, например, починить кран, настроить компьютер или убраться в комнате. Второе приложение - для тех, кто ищет подработку и готов оказывать такие вот мелкие услуги за деньги.

Как быть с налогами и официальным оформление работы в этом случае? Разработчики говорят, что этот вопрос остается на совести тех, кто заказывает и выполняет ту или иную работу.

Павел Иванов и Михаил Питьем не открыли что-то принципиально новое - в мире много подобных решений. Но разработчики считают, что в Эстонии именно у местного сервиса будут хорошие шансы.

Приложение, которое стало доступно в декабре, сейчас используют уже больше 4 000 человек, самая большая аудитория - в Таллинне. Хотя большие перспективы Павел и Михаил видят в Ида-Вирумаа. Перед тем, как заняться разработкой, они проводили исследование, запрашивали данные в Кассе по безработице, и пришли к выводу, что на Северо-Востоке, где самый большой процент безработных, у них найдется много клиентов.

Павел Иванов родом из Силламяэ, но последние годы живет в Таллинне, где работал веб-дизайнером в Admiral Markets, Pipe Drive, Bolt, а теперь - удаленно на одну из калифорнийских компаний.

Михаил Питьем - предприниматель, именно ему в голову пришла идея создать такое приложение, когда он попытался получить в интернете советы по проведению ремонта дома. В команде он отвечает за продвижение и финансовую часть.