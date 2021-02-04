Чт, 4.02.2021
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Майлис Репс
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  • Навального доставят на суд по делу о клевете на ветерана из ролика RT
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Навального доставят на суд по делу о клевете на ветерана из ролика RT

Алексей Навальный. ФОТО: /AP

Оппозиционного политика Алексея Навального доставят на заседание суда по делу о клевете, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Бабушкинского суда Москвы Александра Савельева в четверг, 4 февраля. Дело слушает мировой суд, но заседание пройдет в здании Бабушкинского суда, чтобы на него смогли попасть журналисты, пояснила Артеменко, пишет Deutsche Welle.

По информации Портала Единого информационного пространства мировых судей города Москвы, это заседание должно состояться 5 февраля в 10 утра (мск).

Дело о клевете в отношении ветерана Великой Отечественный войны Игната Артеменко было заведено после того, как Навальный в своих постах в Twitter и Telegram подверг критике участников видеоролика телекомпании RT (Russia Today), выступивших с поддержкой поправок в конституцию РФ, в числе которых был и Артеменко. "Надо признать, что пока команда продажных холуев выглядит слабовато. Посмотрите на них: это позор страны. Люди без совести. Предатели", - написал политик.

Следствие признало ветерана потерпевшим по делу о клевете. В качестве свидетеля выступает московский предприниматель Игорь Колесников, называющий себя внуком Артеменко, здоровье которого, по словам Колесникова, было подорвано после того, как он узнал о комментарии Навального.

Навальный был задержан и арестован 17 января сразу по возвращении на родину из Германии, где он лечился от отравления в России запрещенным боевым  веществом "Новичок". Его арест вызвал волну массовых акций протеста по всей России.

2 февраля Симоновский суд Москвы заменил Навальному условный срок наказания на реальное лишение свободы - 2 года и 8 месяцев, признав его виновным в нарушении обязательств по условному наказанию по делу косметической компании "Ив Роше". После оглашения приговора по всей России на демонстрации вышли тысячи людей. Западные страны резко осудили приговор Навальному и подавление протестов.

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