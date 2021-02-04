Вакцинация: министры рассказали о приоритетах и поделились печальной новостью

«Мы начинаем подготовку к вакцинации сотрудников сферы образования и саму вакцинацию – в середине февраля. Более подробный план вакцинации работников первой линии составит руководящая группа при Министерстве социальных дел», – сказала министр образования и науки Керсна.
Министр социальных дел Танел Кийк объяснил Postimees, что поскольку государственная экспертная комиссия по иммунопрофилактике рекомендовала использовать вакцину AstraZeneca для вакцинации людей в возрасте до 70 лет, работники первой линии действительно будут вакцинированы AstraZeneca. Также люди с ограниченными физическими возможностями могут быть вакцинированы AstraZeneca дома. «Точные детали и планы пока готовятся», – добавил министр.
Керсна не захотела оценивать, сколько учителей могли бы участвовать в добровольной вакцинации: «У меня нет информации о том, сколько учителей действительно будут согласны, когда им предложат такую возможность получить такую возможность».
Она отметила, что если, согласно опросам общественного мнения, 63 процента населения Эстонии соглашаются на вакцинацию, то она предполагает, что этот процент будет выше среди учителей. «Потому что в целом он выше среди людей с высшим образованием», – пояснила Керсна.
Также надежду дает министру образования то, что организации, представляющие учителей, активно боролись за то, чтобы педагоги были вакцинированы как можно раньше: «Сегодня 53 образовательные организации направили правительству письмо с просьбой о более ранней вакцинации».
В больницах некоторые врачи решили, что хотят быть привитыми вакциной определенного производителя. По словам Керсна, она не стала бы рассуждать о том, могут ли учителя также быть избирательны.
«В правительстве мы решили, что точный план вакцинации для сотрудников первой линии будет разработан экспертным комитетом при Министерстве социальных дел. Я им очень доверяю, они обязательно примут решения, основанные на доказательствах», – добавила Керсна.
В Эстонии около 26000 учителей:
- 16 000 в общеобразовательных учреждениях
- 8000 воспитатели детских садов
- 2000 преподаватели профессиональных училищ
Таким образом, в феврале правительство хочет охватить значительную часть работников первой линии и жизненно необходимых сфер, включая сотрудников сфера образования.
Однако Кийк не захотел подтверждать, что учителя – самые важные. «Мы имеем дело со всей первой линией, в которую также входят полицейские и спасатели», – ответил Кийк на вопрос, получат ли полицейские и пожарные вакцину от коронавируса после работников сфера образования. Он добавил, что необходимо спокойно подумать о том, каким целевым группам сразу предлагать вакцину от коронавируса.
«Безусловно, сфера образования является одним из приоритетов, потому что работа школ очень важна», – пояснил Кийк. Он добавил, что количество людей, ожидающих вакцинации от коронавируса, неизбежно превышает количество первоначальных поставок вакцины.
Всего в феврале ожидается получение 40 000 доз вакцины. К началу марта ожидается 35 000 доз.
«То есть это означает, что мы должны сначала сделать очень ясный выбор – сколько вакцин мы можем выделить одному сектору», – пояснил Кийк.
Однако он также принес печальную новость о вакцине: если AstraZeneca изначально обещала 14 000 доз, то к началу следующей недели ожидается только 7200.