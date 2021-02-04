Вакцинация: министры рассказали о приоритетах и поделились печальной новостью

«Мы начинаем подготовку к вакцинации сотрудников сферы образования и саму вакцинацию – в середине февраля. Более подробный план вакцинации работников первой линии составит руководящая группа при Министерстве социальных дел», – сказала министр образования и науки Керсна.

Министр социальных дел Танел Кийк объяснил Postimees, что поскольку государственная экспертная комиссия по иммунопрофилактике рекомендовала использовать вакцину AstraZeneca для вакцинации людей в возрасте до 70 лет, работники первой линии действительно будут вакцинированы AstraZeneca. Также люди с ограниченными физическими возможностями могут быть вакцинированы AstraZeneca дома. «Точные детали и планы пока готовятся», – добавил министр.

Керсна не захотела оценивать, сколько учителей могли бы участвовать в добровольной вакцинации: «У меня нет информации о том, сколько учителей действительно будут согласны, когда им предложат такую возможность получить такую ​​возможность».

Она отметила, что если, согласно опросам общественного мнения, 63 процента населения Эстонии соглашаются на вакцинацию, то она предполагает, что этот процент будет выше среди учителей. «Потому что в целом он выше среди людей с высшим образованием», – пояснила Керсна.

Также надежду дает министру образования то, что организации, представляющие учителей, активно боролись за то, чтобы педагоги были вакцинированы как можно раньше: «Сегодня 53 образовательные организации направили правительству письмо с просьбой о более ранней вакцинации».

В больницах некоторые врачи решили, что хотят быть привитыми вакциной определенного производителя. По словам Керсна, она не стала бы рассуждать о том, могут ли учителя также быть избирательны.

«В правительстве мы решили, что точный план вакцинации для сотрудников первой линии будет разработан экспертным комитетом при Министерстве социальных дел. Я им очень доверяю, они обязательно примут решения, основанные на доказательствах», – добавила Керсна.

В Эстонии около 26000 учителей: 16 000 в общеобразовательных учреждениях

8000 воспитатели детских садов

2000 преподаватели профессиональных училищ

Таким образом, в феврале правительство хочет охватить значительную часть работников первой линии и жизненно необходимых сфер, включая сотрудников сфера образования.

Однако Кийк не захотел подтверждать, что учителя – самые важные. «Мы имеем дело со всей первой линией, в которую также входят полицейские и спасатели», – ответил Кийк на вопрос, получат ли полицейские и пожарные вакцину от коронавируса после работников сфера образования. Он добавил, что необходимо спокойно подумать о том, каким целевым группам сразу предлагать вакцину от коронавируса.

«Безусловно, сфера образования является одним из приоритетов, потому что работа школ очень важна», – пояснил Кийк. Он добавил, что количество людей, ожидающих вакцинации от коронавируса, неизбежно превышает количество первоначальных поставок вакцины.

Всего в феврале ожидается получение 40 000 доз вакцины. К началу марта ожидается 35 000 доз.

«То есть это означает, что мы должны сначала сделать очень ясный выбор – сколько вакцин мы можем выделить одному сектору», – пояснил Кийк.