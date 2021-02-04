Капитал культуры назвал лауреатов главных премий и премий за дело всей жизни

В четверг Капитал культуры назвал имена лауреатов главных премий и премий за дело всей жизни в восьми категориях, а также вручил годовые премии в сфере изобразительного и прикладного искусства, народной культуры, а также годовые премии фонда аудиовизуального искусства, в общей сложности 42 премии.