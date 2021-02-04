Капитал культуры назвал лауреатов главных премий и премий за дело всей жизни

Премии денежные, с 2013 года лауреаты также получают золотой шар авторства Ристо Тали и Райта Сиска, сообщил пресс-секретарь Капитала культуры.
Главные премии в области архитектуры: 3+1 arhitektid, T43 Sisearhitektid, TajuRuum – за объединенное учебное и жилое здание Академии внутренней обороны и Нарвского колледжа Тартуского университета.
В области аудиовизуального искусства: Вейко Ыунпуу за фильм года-2020 Viimased.
В области музыки: Айн Ангер, выступающий на мировых сценах оперный солист.
В области физической культуры и спорта: Tanel Leok – Estonian Express – самый успешный мотокроссер Эстонии.
В области литературы: Михкель Мутт за книгу Maailmas peegelduv veetilk. Arutlusi Eestist, kultuurist, ajaloost.
В области изобразительного и прикладного искусства: скульптор Евгений Золотко, в 2020 году участвовал в трех выставках в важнейших выставочных залах Эстонии.
В области театрального искусства: Юри Наэл, инициатор международной программы современного театрального искусства в EMTA (Contemporary Physical Performance Making).
В области народного искусства: хоровой дирижер Вайке Уйбопуу.
Премии за дело всей жизни получили дизайнер Майле Грюнберг, художник-мультипликатор Мати Кютт, хормейстер Антс Соотс, спортивный травматолог Кайду Мейтерн, детский писатель и журналист Яан Раннап, художник Велло Винн, театральный режиссер и педагог Инго Нормет и балетмейстер и создатель ансамбля Sõleke Эне Якобсон.