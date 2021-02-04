Чт, 4.02.2021
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Майлис Репс
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Капитал культуры назвал лауреатов главных премий и премий за дело всей жизни

Логотип Капитала культуры. ФОТО: Eesti Kultuurkapital

В четверг Капитал культуры назвал имена лауреатов главных премий и премий за дело всей жизни в восьми категориях, а также вручил годовые премии в сфере изобразительного и прикладного искусства, народной культуры, а также годовые премии фонда аудиовизуального искусства, в общей сложности 42 премии.

Премии денежные, с 2013 года лауреаты также получают золотой шар авторства Ристо Тали и Райта Сиска, сообщил пресс-секретарь Капитала культуры.

Главные премии в области архитектуры: 3+1 arhitektid, T43 Sisearhitektid, TajuRuum – за объединенное учебное и жилое здание Академии внутренней обороны и Нарвского колледжа Тартуского университета.

В области аудиовизуального искусства: Вейко Ыунпуу за фильм года-2020  Viimased.

В области музыки: Айн Ангер, выступающий на мировых сценах оперный солист.

В области физической культуры и спорта: Tanel Leok  – Estonian Express – самый успешный мотокроссер Эстонии.

В области литературы: Михкель Мутт за книгу Maailmas peegelduv veetilk. Arutlusi Eestist, kultuurist, ajaloost.

В области изобразительного и прикладного искусства: скульптор Евгений Золотко, в 2020 году участвовал в трех выставках в важнейших выставочных залах Эстонии.

В области театрального искусства: Юри Наэл, инициатор международной программы современного театрального искусства в EMTA (Contemporary Physical Performance Making).

В области народного искусства: хоровой дирижер Вайке Уйбопуу.

Премии за дело всей жизни получили дизайнер Майле Грюнберг, художник-мультипликатор Мати Кютт, хормейстер Антс Соотс, спортивный травматолог Кайду Мейтерн, детский писатель и журналист Яан Раннап, художник Велло Винн, театральный режиссер и педагог Инго Нормет и балетмейстер и создатель ансамбля Sõleke Эне Якобсон.

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