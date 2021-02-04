Паромные компании Viking Line и Tallink теряют последних пассажиров

Из-за этого количество пассажиров на паромах компаний Tallink и Viking Line уменьшилось еще больше, хотя и до этого туристы практически полностью перестали перемещаться между Финляндией и Эстонией. Раньше этим маршрутом пользовались работающие к северу от залива эстонцы, но теперь их визиты на родину стали невозможны.
В Viking Line говорят, что сокращение пассажиропотока произошло также на рейсах между Стокгольмом и Турку. Они обслуживают также внутреннее сообщение между Аландскими островами и материковой Финляндией, которых не касаются ограничения, однако за последнюю неделю количество пассажиров не превышало несколько сотен при максимальной вместимости парома до 2800 человек.
Среднее количество пассажиров, перемещавшихся между Хельсинки и Турку, составляло 10-15, максимальное число доходило до ста. В выходные услугами паромов пользуется немного больше людей, чем в будни. Прекращение паромного сообщения пока не рассматривается, поскольку суда продолжают активно использоваться для грузоперевозок.