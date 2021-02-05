Неизвестный водитель на Audi сбил пешехода и скрылся с места ДТП

Инцидент имел место около 20.20 рядом с домом по адресу Тийманни, 20, где неизвестный водитель на машине Audi A6 сбил на нерегулируемом пешеходном переходе 46-летнюю женщину и скрылся с места происшествия, не оповестив о произошедшем полицию.