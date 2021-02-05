Пт, 5.02.2021
Это вызвало настолько значительный раскол в обществе, что у нас больше не было четкого желания продолжать эту тему. Майлис Репс
Майлис Репс
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  • Неизвестный водитель на Audi сбил пешехода и скрылся с места ДТП
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Неизвестный водитель на Audi сбил пешехода и скрылся с места ДТП

Пешеходный переход. ФОТО: Urmas Luik

В четверг, 4 февраля, в Нарве на пешеходном переходе произошло ДТП, в котором пострадала 46-летняя женщина.

Инцидент имел место около 20.20 рядом с домом по адресу Тийманни, 20, где неизвестный водитель на машине Audi A6 сбил на нерегулируемом пешеходном переходе 46-летнюю женщину и скрылся с места происшествия, не оповестив о произошедшем полицию.

Скорая помощь доставила пешехода в Нарвскую больницу. По предварительным данным, на пешеходе не было светоотражателя или какого-либо источника света. Обстоятельства ДТП выясняются.

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