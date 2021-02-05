Неизвестный водитель на Audi сбил пешехода и скрылся с места ДТП
В четверг, 4 февраля, в Нарве на пешеходном переходе произошло ДТП, в котором пострадала 46-летняя женщина.
В четверг, 4 февраля, в Нарве на пешеходном переходе произошло ДТП, в котором пострадала 46-летняя женщина.
Инцидент имел место около 20.20 рядом с домом по адресу Тийманни, 20, где неизвестный водитель на машине Audi A6 сбил на нерегулируемом пешеходном переходе 46-летнюю женщину и скрылся с места происшествия, не оповестив о произошедшем полицию.
Скорая помощь доставила пешехода в Нарвскую больницу. По предварительным данным, на пешеходе не было светоотражателя или какого-либо источника света. Обстоятельства ДТП выясняются.