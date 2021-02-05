Кийк: полиция разработала меры для охраны членов научного совета

"Мы обсуждали эту тему сегодня (4 февраля - прим. ред.) на заседании правительства; был также отдельный разговор с министром внутренних дел Кристьяном Яани и гендиректором PPA Эльмаром Вахером. Для защиты членов научного совета приняты необходимые меры, и у меня есть большое доверие к Департаменту полиции и погранохраны, что благодаря этому можно будет предотвратить повторные нападения и дополнительные риски", - сказал Кийк, а также добавил, что началась масштабная работа, чтобы решить этот конкретный инцидент и внести ясность.