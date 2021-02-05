Пт, 5.02.2021
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Игорь Калакаускас
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Индекс потребительских цен в январе вернулся к росту

Продуктовая корзина ФОТО: Arvo Meeks

Индекс потребительских цен, характеризующий изменение цен на потребительские товары и услуги, в январе 2021 года повысился в сравнении с декабрем 2020 года на 0,7% и в сравнении с январем прошлого года – на 0,2%. Товары были по сравнению с январем 2020 года на 0,8% дешевле и услуги – на 2,0% дороже.

По словам ведущего аналитика Департамента статистики Виктории Трасанов, в сравнении с январем прошлого года на индекс потребительских цен более всего повлияло снижение цен на моторное топливо: бензин был на 9,2% дешевле и дизельное топливо – на 20,6% дешевле. «В группе расходов на жилье поступающее в дома электричество было на 20,9% дороже и аренда жилья – на 8,7% дешевле. Из продуктов питания за этот период более всего подорожали переработанные фрукты (на 11%), но подешевела свежая рыба (на 29%) и картофель (на 17%)», – прокомментировала Трасанов.

По сравнению с декабрем на индекс потребительских цен более всего повлияло удорожание моторного топлива (на 5,3%) и масштабные льготные распродажи одежды и обуви. Значительное влияние на изменение индекса оказало также удорожание поступившего в дома электричества (на 7,3%) и свежих фруктов (на 10,4%).

В связи с постоянными изменениями цен и потребительских привычек населения Департамент статистики ежегодно обновляет используемые при расчете индекса потребительских цен весы и репрезентативные группы товаров, на которых базируются расчеты. Начиная с января расчеты индекса базируются на ценах декабря 2020 года. Для сравнения с предыдущими периодами индекс потребительских цен будет по-прежнему публиковаться на базе 1997 = 100.

В таблице представлены как структура расходов, использованная в 2020 году, так и структура расходов, использованная при расчете индекса 2021 года, или весы группы товаров.

Изменение индекса потребительских цен по группам товаров, январь 2021

Группа товаров

Доля группы товаров в индексе 2021, ‰

Доля группы товаров в индексе 2020, ‰

Изменение ИПЦ, %

Декабрь 2020–

январь 2021, %

Январь 2020–

январь 2021, %

ВСЕГО

1000

1000,0

0,7

0,2

Продукты питания и безалкогольные напитки

235,5

212,0

0,9

0,2

Алкогольные напитки и табак

62,1

60,0

0,8

1,6

Одежда и обувь

51,1

53,8

-5,2

1,1

Жильё

147,0

139,9

1,5

2,6

Домашнее хозяйство

72,3

62,4

0,3

1,6

Здравоохранение

63,5

55,0

0,3

3,4

Транспорт

133,1

153,4

2,0

-4,5

Связь

51,4

48,4

0,4

-1,7

Досуг

76,2

93,9

0,3

1,3

Образование и детские учреждения

10,0

10,9

0,2

1,1

Питание вне дома, размещение

36,3

49,8

0,4

-1,0

Различные товары и услуги

61,5

60,5

0,8

1,0

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