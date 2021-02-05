Индекс потребительских цен в январе вернулся к росту

По словам ведущего аналитика Департамента статистики Виктории Трасанов, в сравнении с январем прошлого года на индекс потребительских цен более всего повлияло снижение цен на моторное топливо: бензин был на 9,2% дешевле и дизельное топливо – на 20,6% дешевле. «В группе расходов на жилье поступающее в дома электричество было на 20,9% дороже и аренда жилья – на 8,7% дешевле. Из продуктов питания за этот период более всего подорожали переработанные фрукты (на 11%), но подешевела свежая рыба (на 29%) и картофель (на 17%)», – прокомментировала Трасанов.

По сравнению с декабрем на индекс потребительских цен более всего повлияло удорожание моторного топлива (на 5,3%) и масштабные льготные распродажи одежды и обуви. Значительное влияние на изменение индекса оказало также удорожание поступившего в дома электричества (на 7,3%) и свежих фруктов (на 10,4%).

В связи с постоянными изменениями цен и потребительских привычек населения Департамент статистики ежегодно обновляет используемые при расчете индекса потребительских цен весы и репрезентативные группы товаров, на которых базируются расчеты. Начиная с января расчеты индекса базируются на ценах декабря 2020 года. Для сравнения с предыдущими периодами индекс потребительских цен будет по-прежнему публиковаться на базе 1997 = 100.

В таблице представлены как структура расходов, использованная в 2020 году, так и структура расходов, использованная при расчете индекса 2021 года, или весы группы товаров.

Изменение индекса потребительских цен по группам товаров, январь 2021