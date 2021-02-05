Пт, 5.02.2021
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Калле Лаанет
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Штаб Навального временно отказывается от уличных протестов

Москва. ФОТО: Pavel Golovkin/AP

В штабе Навального считают, проведение еженедельных акций может привести к разочарованию уличной формой протеста. Освобождать оппозиционера из тюрьмы его сторонники намерены внешнеполитическими методами, пишет Deutsche Welle.

Руководитель сети его региональных штабов Леонид Волков объявил, что команда политика не будет проводить митинги в ближайшие выходные. Об этом он сообщил в четверг, 4 февраля, в эфире YouTube-канала "Навальный Live".

По его словам, в регионах некому организовывать акции, так как местных координаторов и сторонников Навального отправили под аресты из-за митингов 23 и 31 января. К тому же проведение еженедельных акций может привести к разочарованию уличной формой протеста. "Если мы будем выходить каждую неделю, мы будем получать еще тысячи арестованных и сотни избитых. Будет парализована работа штабов и будет невозможна работа по выборам", - пояснил Волков, добавив, что Навальный просил сосредоточиться на подготовке к выборам в Госдуму, намеченным на осень 2021 года. Следующие оппозиционные акции запланированы на весну и лето.

Кроме того, по словам Волкова, его соратники намерены добиться того, чтобы любой разговор мировых политиков с Владимиром Путиным сводился лишь к вопросам о Навальном и его освобождении. "Доставать его из тюрьмы мы будем внешнеполитическими методами", - сказал Волков.

Российские силовики жестоко подавили акции протеста, вызванные задержанием и арестом Алексея Навального, вернувшегося на Родину из Германии после лечения от последствий отравления "Новичком", и суда над политиком. По подсчетам портала "ОВД-Инфо", по России было задержано более 11 тыс человек.

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