Пт, 5.02.2021
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Март Хельме
  • Rus.Postimees.ee
  • Таллинн
  • Из-за погодных условий на Ярвевана-теэ в Таллинне образовалась большая пробка
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Из-за погодных условий на Ярвевана-теэ в Таллинне образовалась большая пробка

Ярвевана-теэ. ФОТО: TAIRO LUTTER/PM/SCANPIX BALTICS

В пятницу утром из-за погодных условий на Ярвевана-теэ в Таллинне образовалась большая пробка.

Пробка начинается с бульвара Вабадузе по направлению в центр города. В то же время, по данным полиции, в пятницу утром не произошло ни одной аварии.

Движение практически остановилось на полосе движения от Ярве по направлению к Ярвевана.

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