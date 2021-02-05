Из-за погодных условий на Ярвевана-теэ в Таллинне образовалась большая пробка
В пятницу утром из-за погодных условий на Ярвевана-теэ в Таллинне образовалась большая пробка.
В пятницу утром из-за погодных условий на Ярвевана-теэ в Таллинне образовалась большая пробка.
Пробка начинается с бульвара Вабадузе по направлению в центр города. В то же время, по данным полиции, в пятницу утром не произошло ни одной аварии.
Движение практически остановилось на полосе движения от Ярве по направлению к Ярвевана.