Число заражений COVID-19 в мире приближается к 105 миллионам

Во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло за сутки до 2 млн 282 тыс. 535, выздоровели более 75 млн человек.

В число стран с 5 млн и более заражений COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено 26 млн 676 тыс. 957 инфицированных COVID-19, зафиксирован 455 тыс. 738 летальный исход, излечились более 16 млн человек.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 с начала пандемии составило 10 млн 802 тыс. 591, число скончавшихся - 154 тыс. 823, поправились более 10,4 млн человек.

Третья позиция в мире по числу инфицированных у Бразилии. Здесь за время пандемии зарегистрировано 9 млн 396 тыс. 293 заболевших, из них умерли 228 тыс. 795 человека, вылечились более 8,3 млн.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро пятницы 294,4. В США на 1 млн жителей скончались 1 тыс. 406 человек, в Индии - 112, в Бразилии - 1 тыс. 72.